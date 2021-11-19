Как выбрать самый выгодный вариант пенсии

В Пенсионном фонде России (ПФР) дали инструкцию, как получить самый выгодный вариант пенсии. Разные варианты есть в тех случаях, когда нетрудоспособные члены семьи теряют умершего кормильца, сообщает «Царьград».

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Уточняется, что речь идет о случаях, когда для этой категории граждан помощь умершего кормильца была постоянным и основным источником доходов.

Так, нетрудоспособные россияне имеют возможность оставить свою пенсию по инвалидности или страховую пенсию по старости и перейти на страховую пенсию по случаю потери кормильца.

Однако в ПФР рекомендуют, прежде чем принять решение, взвесить все плюсы и минусы и учесть нюансы. Также нужно понимать, что фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости. К примеру, в 2021 году это было 3022 рубля против 6044 рублей.

Кроме этого, согласно информации пенсионного фонда, люди могут лишиться специальных доплат: северного или сельского стажа. Также не будет и увеличения фиксированной выплаты при достижении 80-летнего возраста.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что социальные пенсии в 2022 году проиндексируют на 7,7%. Индексация социальных пенсий производится ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Социальные пенсии полагаются гражданам, которые не имеют достаточного трудового стажа для страховой пенсии.