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В России изменится порядок начисления пенсий

Майк Габриелян
41 минуту назад

Эксперты рассказали о новых правилах начислений пенсии в 2022 году. Порядок выплаты изменится уже с 1 января, сообщает «Парламентская газета».

В России изменится порядок начисления пенсий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С Нового года вступят в силу новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением, утвержденные Минтрудом РФ.

В частности, доставка пенсии на территорию, где введен режим ЧС, может осуществляться раньше текущего месяца.

Вводится и новое правило для граждан, получающих пенсию через почту или другую организацию. В случае недополучения пенсии гражданин может написать заявление о перечислении недостающей суммы на свой счет в банке. ПФР обязан осуществить перевод в течение трех рабочих дней.

Только организации, заключившие договор с ПФР, смогут доставлять пенсии. Получателям придется менять организацию, если договор истечет.

Также не будет удержаний из пенсии по судебным листам, если гражданина признают банкротом.

Кроме того, если россиянам по ошибке начислялась пенсия, превышающая положенную сумму, ПФР сообщит им об излишках. При добровольном согласии пенсионеров лишние суммы удержат. Размер удержания определит сам пенсионер.

Если накопительная пенсия выдавалась в негосударственном пенсионном фонде, который прекратил деятельность, пенсионер сможет получать ее в территориальном органе ПФР. Необходимо обратиться туда с соответствующим заявлением.

Ранее эксперт оценил намерение Госдумы рассмотреть законопроект, предполагающий отказ от индексации пенсий военнослужащим.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,Минтруд,Госдума,Парламентская газета,
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