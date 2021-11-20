Россиянам рассказали о способах мошенничества со счетчиками

Член Ассоциации юристов России Коба Оржония перечислил типичные способы жульничества, связанные с обслуживанием счетчиков водоснабжения. Его слова приводит РИА «Недвижимость».

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По словам юриста, мошенники сообщают владельцу жилья о необходимости поверки счетчиков, мотивируя это выдуманными документами и правилами. При этом собственнику предлагается провести жуликам за ее проведение 750-2000 рублей.

«После получения денег мошенники лишь имитируют проведение поверки, выдавая поддельные документы», - сообщил Оржония.

По его словам, настоящий срок поверки счетчиков можно всегда узнать из квитанции на оплату услуг ЖКХ или в личном кабинете на местном портале госуслуг. Оржония напомнил, что период поверки счетчиков составляет 4-6 лет, в зависимости от типа устройства. Внеплановая поверка предусмотрена только когда устройство повреждено или нарушена пломба на нем.

Есть и другая схема обмана. В ходе мошеннической «поверки», злодей незаметно срывает пломбу со счетчика. Затем он начинает убеждать собственника жилья, что за ее отсутствие тому грозит штраф в размере нескольких сотен тысяч рублей, а также сильный рост сумм в счетах за воду. В качестве альтернативы столь пугающей перспективе, жертве обмана предлагается уплатить мошеннику «штраф» в размере нескольких тысяч рублей.