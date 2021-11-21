Выплаты россиянам рекордно повысят к выборам президента

Фонд социального страхования РФ (ФСС) получит на плановый период 2023 и 2024 годов более двух триллионов рублей. Соответствующий законопроект проходит второе чтение в Госдуме РФ. Так, на социальную поддержку граждан в 2024 году — период президентских выборов в РФ — выделят 1,076 триллиона рублей. Для сравнения, в 2021 году бюджет ФСС составил 833,3 миллиарда рублей.

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В соответствие с проектом бюджета, опубликованным на сайте системы обеспечения законодательной деятельности, в 2023 году ФСС получит 1,011 триллиона рублей. Из них на реализацию госпрограммы «Социальная поддержка граждан» поступит 929,2 миллиарда рублей. За счет этих средств выплачиваются больничные, а также различные пособия. Так, например, на поддержу семей с детьми в 2023 году поступит 350,5 миллиарда рублей.

В 2024 годом бюджет ФСС увеличится почти на 75 миллиардов рублей — он составит 1,06 триллиона рублей. В связи с этим увеличится сумма, направленна на социальную поддержку граждан — 992,5 миллиарда рублей.