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Власти рекордно повысят выплаты россиянам к выборам президента РФ

Ura.Ruиещё 1
1 час назад

Фонд социального страхования РФ (ФСС) получит на плановый период 2023 и 2024 годов более двух триллионов рублей. Соответствующий законопроект проходит второе чтение в Госдуме РФ. Так, на социальную поддержку граждан в 2024 году — период президентских выборов в РФ — выделят 1,076 триллиона рублей. Для сравнения, в 2021 году бюджет ФСС составил 833,3 миллиарда рублей.

Выплаты россиянам рекордно повысят к выборам президента
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В соответствие с проектом бюджета, опубликованным на сайте системы обеспечения законодательной деятельности, в 2023 году ФСС получит 1,011 триллиона рублей. Из них на реализацию госпрограммы «Социальная поддержка граждан» поступит 929,2 миллиарда рублей. За счет этих средств выплачиваются больничные, а также различные пособия. Так, например, на поддержу семей с детьми в 2023 году поступит 350,5 миллиарда рублей.

В 2024 годом бюджет ФСС увеличится почти на 75 миллиардов рублей — он составит 1,06 триллиона рублей. В связи с этим увеличится сумма, направленна на социальную поддержку граждан — 992,5 миллиарда рублей.

При этом в 2021 году бюджет ФСС составил всего 833,2 миллиарда рублей. Из них на социальную поддержку граждан направили 759,4 миллиарда рублей. В соответствие с проектом федерального закона, которые рассматривает Госдума РФ, бюджет ФСС будет постепенно увеличиваться к 2024 году. В 2022 году он составит 944,1 миллиарда рублей.

Ранее профильный комитет Госдумы РФ одобрил поправки президента Владимира Путина к проекту бюджета на 2022—2024 год. Они, в частности, предусматривают повышение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Также в период с 2022 по 2024 год правительство РФ выделит более 134 миллиарда рублей на социальные доплаты неработающим пенсионерам. Пособия получат те пожилые люди, чей доход ниже регионального прожиточного минимума.
Личный счет,Владимир Путин,Фонд социального страхования РФ,Госдума,Правительство РФ,
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