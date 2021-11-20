«Тяжелая ситуация»: В Госдуме предложили новый закон о маткапитале

В Госдуме РФ предложили выплачивать материнский капитал на третьего и последующих детей в регионах с тяжелой демографической ситуацией. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает URA.RU.
Нилов рассказал, что соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента РФ.
«Мы внесли законопроект, чтобы материнский капитал выплачивался не только на первого и второго ребенка, но и на третьего и последующих детей. Но не во всех регионах, а только в тех, где тяжелая демографическая ситуация», — отметил Нилов.
По словам депутата, в России мало регионов с большим приростом рождаемости. К концу этого года почти везде сложилась тяжелая демографическая ситуация.
Нилов отметил, что законопроект не имеет отношения к пандемии коронавируса.
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