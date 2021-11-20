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«Тяжелая ситуация»: В Госдуме предложили новый закон о маткапитале

Майк Габриелян
1 час назад

В Госдуме РФ предложили выплачивать материнский капитал на третьего и последующих детей в регионах с тяжелой демографической ситуацией. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает URA.RU.

«Тяжелая ситуация»: В Госдуме предложили новый закон о маткапитале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нилов рассказал, что соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента РФ.

«Мы внесли законопроект, чтобы материнский капитал выплачивался не только на первого и второго ребенка, но и на третьего и последующих детей. Но не во всех регионах, а только в тех, где тяжелая демографическая ситуация», — отметил Нилов.

По словам депутата, в России мало регионов с большим приростом рождаемости. К концу этого года почти везде сложилась тяжелая демографическая ситуация.

Нилов отметил, что законопроект не имеет отношения к пандемии коронавируса.

Ранее эксперты пришли к выводу, что COVID-19 не повлиял на растущее население Земли. Более того, численность людей продолжит расти, даже если ситуация с пандемией ухудшится в 10-20 раз.

Личный счет,Ярослав Нилов,Госдума,РИА Ura.ru,
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