Финансист: насколько вырастут пенсии в РФ после обещания Путина

«Если ориентироваться хотя бы на показатели текущей инфляции, то пенсионный прожиточный минимум надо будет поднять по страховым пенсиям на 8,1%, то есть до 18 840 рублей, а по социальным доплатам примерно на 10%, то есть до 10 465 рублей. Такое решение, наверное, возможно», — прокомментировал обещание президента Задоя в разговоре с Life. Он отметил, что даже если в правительстве не успеют подготовить поправки в действующие нормативные акты, то вполне может быть задействован механизм разовых выплат.