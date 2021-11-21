Россиянам рассказали, что подешевеет к Новому году

К Новому году в России подешевеют одежда, обувь, товары для дачи и скоропортящиеся продукты. По словам экспертов, в декабре торговые сети запускают сезонные предложения. Цены на зимние коллекции перед весенними обрушиваются, а полки для расширенного ассортимента для будущего дачного сезона освобождаются. Ранее стало известно, что к Новому году в России значительно подорожают электроника, бытовая техника и автомобили.

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По словам доцента базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светланы Казанцевой, традиционно зимой можно выгодно купить товары для дачи. Магазины стараются продать товар, чтобы освободить место для новых поступлений весной уточнило агентство «Прайм».

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Как правило, перед Новым годом начинается волна скидок на зимние коллекции одежды и обуви. Эксперты напомнили, что это стандартная схема перед появлением весенних коллекций.

Супермаркеты и сетевые магазины со второй половины ноября вводят сезонные предложения и обновляют перечень товаров со скидками. Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган уточнил, что по этой причине обычно дешевеет масса товаров — от бытовой химии до бакалеи и молочных продуктов. Обычно скидочный новогодний сезон длится до середины января, но многие ретейлеры продлевают его до февраля.

Доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова уточнила, что к Новому году также подешевеют кондитерские товары в новогодней упаковке. А чтобы «избежать затаривания», сети начнут «избавляться» от шампанского и игристых вин, конфет и фруктов. Также стандартная история для зимы — падение цен на мясо и скоропортящиеся товары из праздничного ассортимента.

Ранее «Секрет» рассказывал, что из-за подорожания металлов, кризиса с поставками полупроводников и роста цен на энергоносители до 15% подорожают импортные товары, в том числе электроника, бытовая техника и автомобили.