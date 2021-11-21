В России с 1 января вступят в силу новые правила выплаты пенсии

Новые нормы, касающиеся пенсионных выплат, заработают уже с 2022 года. В частности, выплачивать и доставлять пенсию на территории, где введен режим ЧС, смогут раньше текущего месяца. Кроме того, пожилых людей, признанных банкротами, освободят от удержаний из пенсий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением вступят в силу в России с 1 января 2022 года.

Как пишет «Парламентская газета», выплачивать и доставлять пенсию на территории, где введен режим ЧС, смогут раньше текущего месяца.

Кроме того, в заявлении о доставке пенсии пожелавший получать ее через почту (или через другую организацию, занимающуюся ее доставкой) человек сможет указать информацию о перечислении неполученной им в текущем месяце суммы пенсии на свой счет в банке.

«При наличии такой информации территориальный орган ПФР перечислит сумму страховой пенсии на счет пенсионера не позднее трех рабочих дня со дня поступления информации о доставленных и не доставленных в текущем месяце выплатах», — пишет издание.

Какие удержания возможны

Удержания из установленной пенсии возможны, если раньше человеку начисляли большую пенсию, чем ему положена.

Территориальный орган ПФР информирует пенсионера об излишне выплаченных ему суммах пенсии.

«Добровольное согласие на возмещение излишне полученных сумм должно быть оформлено специальным заявлением пенсионера, документ приобщат к его выплатному делу. При этом удержание из установленной пенсии будут производить в размере, определенном пенсионером», — сообщает газета.

Пожилых людей, признанных банкротами, освободят от удержаний из пенсий.

«Сейчас из пенсии пенсионеров по судебным листам могут производиться удержания. В случае признания пенсионера банкротом эти удержания должны будут немедленно прекратить», — рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Если пенсионер выбрал организацию, занимающуюся доставкой выплат, с которой у территориального органа ПФР не заключен договор, рассмотрение соответствующего заявления приостановят до заключения необходимого соглашения, но не более чем на три месяца.

При этом в заявлении о доставке пенсии необходимо указать организацию, которая будет доставлять пенсию временно, на период заключения договора. Если выбранная пенсионером компания отказалась от заключения договора с территориальным органом ПФР, он должен проинформировать об этом пенсионера, а также сообщить о необходимости выбора другой организации (с которой договор есть).

В том случае, если законный представитель пенсионера — учреждение, в котором он проживает, то доставку пенсии можно будет осуществлять, перечисляя ее на счет этой организации. По желанию пенсионера доставка пенсии может производиться по доверенности.

«Предусмотрена также выдача территориальным органом ПФР по запросу нотариуса справки о суммах пенсии, не полученных при жизни пенсионером, его возможным наследникам. Основанием для этого станет их заявление.



Также отделения ПФР смогут направить справку непосредственно нотариусу, в том числе в форме электронного документа», — говорится в публикации.

Пожилой человек, накопительную часть пенсии которому выплачивал негосударственный пенсионный фонд, впоследствии прекративший свою деятельность, вправе обратиться с заявлением о выплате накопительной пенсии в территориальный орган ПФР по своему выбору.

Выплачивать ему накопительную пенсию начнут с первого числа месяца, следующего за месяцем, за который негосударственным пенсионным фондом произведена последняя выплата.

Начисления будут производить в размере, установленном негосударственным пенсионным фондом на дату последней выплаты.

Ключ к комфортной пенсии

Президент России Владимир Путин ранее напомнил о необходимости индексации пенсий выше уровня фактической инфляции. Он подчеркнул, что правительство «строго придерживалось этого правила с 2019 года».

«Сегодня с учетом значительного роста инфляции отступать от этого принципа было бы неправильно», — указал он на совещании по социальным вопросам. Глава государства также предложил повысить МРОТ и прожиточный минимум в стране на 8,6%.

В 2021 году средний размер пенсии по регионам варьируется в пределах 14-17 тыс. руб. (по данным Росстата на 1 июля — 15 801,8 руб).

Как отмечал президент Российской гильдии управляющих и девелоперов Александр Шарапов, наличие дополнительной недвижимости для сдачи в аренду является ключом к комфортной пенсии.