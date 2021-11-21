Эксперты рассказали, что будет с советскими вкладами россиян

Россиянам никогда не вернут компенсацию за пропавшие советские вклады, заявили эксперты Их мнения приводит телеканал «360».

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Кандидат экономических наук Юрий Юденков. По его словам, чиновники будут ждать, пока умрут последние вкладчики СССР, после чего примут закон о выплатах.

Госдума в очередной раз отложила законопроект о компенсации советских вкладов, которые были помещены в банки до 20 июня 1991 года. Компенсация приостановлена до 1 января 2025 года. Это произошло не в первый раз: действие закона о компенсации приостанавливается с 2003 года.

Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев отметил, что советские вкладчики сейчас далеко не молоды, они не обладают серьезной юридической или политической силой.

«У меня у самого где-то две тысячи валяются, но я про них и не вспоминаю… Я могу предположить, что правительство надеется как раз на то, что большинство людей давно про это дело забыло», - сказал Коренев.

По его мнению, ситуация, которая сложилась на сегодняшний день с инфляцией, продуктовыми ценами, индексацией пенсий гораздо актуальнее. Люди хотели бы вернуть потерянные средства, но сейчас больше заняты насущными проблемами.

Кандидат экономических наук Юрий Юденков заявил, что вероятность компенсаций вкладов СССР нулевая. По его словам, ранее часть денег была возмещена и некоторые люди смогли их получить. Однако большинство вкладчиков уже просто умерло.

«В ближайшие 10 лет не будет приниматься никаких законов о возмещении вкладов. Подождут еще 10 лет и, когда уже никого не останется, тогда закон примут», — предсказал эксперт.