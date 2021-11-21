Одной категории россиян пенсии начислят раньше

С 1 января 2022 года в России вступят в силу новые правила начисления пенсии и контроля выплат. Так, согласно утвержденному Минтрудом порядку, пенсии одной категории россиян смогут зачисляться раньше. Это нововведение будет действовать в отношении проживающих в регионах, где введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщает «Парламентская газета».

Кроме того, если пенсионер, который получает выплаты наличными на почте или другой организации, в сообщении о доставке сможет указать данные о зачислении не полученной им суммы на счет в банке. Деньги на счет придут в течение трех дней после того, как почта или другая организация доставки вышлет подтверждение.