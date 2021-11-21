Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Одной категории россиян пенсии начислят раньше

Lenta.ru
5 минут назад

С 1 января 2022 года в России вступят в силу новые правила начисления пенсии и контроля выплат. Так, согласно утвержденному Минтрудом порядку, пенсии одной категории россиян смогут зачисляться раньше. Это нововведение будет действовать в отношении проживающих в регионах, где введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщает «Парламентская газета».

Одной категории россиян пенсии начислят раньше
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что характер режима ЧС (федеральный, межрегиональный, региональный, межмуниципальный, муниципальный или локальный) значения не имеет.

Плюс 25%: Кому положена «советская» надбавка к пенсии

Кроме того, если пенсионер, который получает выплаты наличными на почте или другой организации, в сообщении о доставке сможет указать данные о зачислении не полученной им суммы на счет в банке. Деньги на счет придут в течение трех дней после того, как почта или другая организация доставки вышлет подтверждение.

Кроме того, в документе указано, что пожилые россияне смогут выбрать, каким способом они хотят получать выплаты. Новый порядок позволяет удержать определенную сумму из выплат в случае, если гражданину начисляли пенсию больше, чем ему положена. Тем, кто получал выплаты из негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые перестали работать, накопительную часть пенсии все равно начислят.
Личный счет,Минтруд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители