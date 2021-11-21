Названа опасность использования нескольких кредитных карт

Примерно 40% пользователей кредитных карт в России одновременно владеют несколькими финансовыми инструментами этого типа. Из-за этого они сильно рискуют просрочить платежи. Об этом со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Юником 24» сообщает РИА «Новости».

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«На сегодня у порядка 60% держателей карт на руках есть одна действующая кредитка, еще у 32% - две, у 8% - три и более. Таким образом, в зоне повышенного риска находится 40% пользователей карт», - сообщают авторы материала.

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Они изучили ситуацию в это сфере, проанализировав финансовое поведения 1200 россиян из всех регионов страны, пользующихся кредитными картами.

Выяснилось, что половина россиян применяют кредитную карту в качестве подспорья, когда не хватает средств дотянуть до зарплаты. Аналитики отметили, что в прошлом году доля таких держателей «кредиток» была меньше 45%. Кроме того, обнаружилось, что треть держателей кредитных карт пользуются ими для ежедневных трат. Их подталкивает к этому удобство платежей и повышенный кэшбек. 15% россиян применяют кредитные карты для совершения крупных покупок, еще 2% соотечественников берут их в зарубежные поездки. Оставшиеся 3% респондентов пользуются кредитками в иных целях.

Количество одновременно обслуживаемых кредитов прямо пропорционально вероятности просрочки платежей и личного дефолта, считает президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. По его мнению, эта зависимость ярко прослеживается после оформления второго и последующих кредитов.