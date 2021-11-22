Кризис в Белоруссии взвинтит цены в России

Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ, включает Danone, Mars, Metro, PepsiCo,Coca-Cola) предупредил правительство РФ об угрозе скачка цен на продукты и товары первой необходимости из-за кризиса на польско-белорусской границе. Об этом рассказал «Коммерсант».

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КСИИ в своем письме вице-премьеру Андрею Белоусову отметил, что через границу Белоруссии и ЕС проходит около десяти процентов российского импорта, включая продукты и непродовольственные товары первой необходимости, медицинские изделия, сырье, упаковку и различное оборудование.

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Более 90 процентов поставок через границу осуществляется с помощью автомобильного транспорта. По данным КСИИ, на пропускном пункте «Бобровники» на границе с Польшей образовались 25-километровые очереди из грузовиков, на переход границы там теперь требуется до 80 часов, а день простоя одной машины обходится минимум в 500 евро.

Авторы письма отметили, что на альтернативных маршрутах - через Латвию или Литву - также начали образовываться пробки.

«Сохранение сложившейся ситуации может существенным образом повлиять на цепочки поставок и доступность товаров для населения», - подчеркнули в КСИИ.

С весны 2021 года мигранты пытаются попасть через Белоруссию в Литву, Латвию и Польшу. В ЕС это считают местью Минска за европейские санкции. Утром 8 ноября ситуация на белорусско-польской границе усугубилась.

Беженцы из разных стран, находящиеся в Белоруссии, прошли колонной к границе с Польшей. Некоторые из них пытались сломать пограничные заграждения, а в их сторону в ответ распыляли слезоточивый газ. К вечеру мигранты разбили палаточный лагерь на границе. По оценкам польских властей, в Белоруссии сейчас находятся от 12 до 15 тысяч выходцев с Ближнего Востока, а непосредственно на границе - около четырех тысяч мигрантов.

Днем 15 ноября в Польше заявили о планах мигрантов пробиться штурмом через КПП «Брузги», журналисты сообщали о переброске дополнительных польских сил на границу. 16 ноября польские силовики применили водометы и газ против штурмующих границу людей.