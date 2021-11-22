Что произойдет с пенсиями после обещания Путина

Финансовый эксперт компании «Аналитика онлайн» Глеб Задоя считает, что обещание президента РФ Владимира Путина поднять пенсии в 2022 году на уровень выше инфляции может привести к росту выплат сразу на десять процентов. Об этом рассказал Life.

В правительстве ранее сообщили о планах проиндексировать страховые пенсии по старости в 2022 году на 5,9 процента. Эти выплаты растут каждый год (с 1 января) на уровне выше годовой инфляции. По прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция составит 5,8 процента.

Фиксированная выплата к пенсиям после индексации с 1 января составит 6 401 рубль 10 копеек (сейчас - 6 044 рублей 48 копеек).

В этом году средний размер страховых пенсий по старости достиг 16 789 рублей, их индексировали на 6,3 процента. По расчетам Минэкономразвития, в 2022-м их средний размер составит 18 521 рубль, в 2023 году - 19 477 рублей, в 2024-м - 20 469 рублей.

Кроме того, каждый год 1 апреля по всей России происходит индексация социальных пенсий. Социальные пенсии выплачивают людям, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для страховой пенсии. Также эти выплаты получают россияне с инвалидностью и потерявшие кормильца.

В этом году социальные пенсии выросли на 3,4 процента и достигли 10 183 рублей. Глава Минтруда Антон Котяков ранее рассказывал, что в 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 7,7 процента.

Задоя обратил внимание, что Путин поручил внести в законопроект о бюджете на 2022–2024 годы поправки, позволяющие увеличить размер прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 8,6 процента (вместо 6,4 процента). По мнению эксперта, за этим может последовать и пересмотр индексации пенсий.

«Если ориентироваться хотя бы на показатели текущей инфляции, то пенсионный прожиточный минимум надо будет поднять по страховым пенсиям на 8,1 процента, то есть до 18 840 рублей, а по социальным доплатам примерно на 10 процентов, то есть до 10 465 рублей», - подчеркнул Задоя.