Глава ФНС анонсировал отказ от декларации 3-НДФЛ

Федеральная налоговая служба планирует отказаться от использования декларации о доходах по форме 3-НДФЛ. Об этом в интервью РБК заявил глава ведомства Даниил Егоров.

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«Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще», – подчеркнул он.

Граждане России подают около 14 миллионов деклараций в год. Отказ от их использования зависит от доступа ФНС к информации. По словам Егорова, если его не обеспечить, то придется декларировать. Он подчеркнул, что налогоплательщикам нужно знать, что ведомство идет им навстречу, автоматизируя сервисы, а не только их контролирует.

18 октября министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что в России не планируют в ближайшие три года повышать ставку налога на доходы физического лица.