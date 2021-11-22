Глава ФНС анонсировал отказ от декларации 3-НДФЛ

Федеральная налоговая служба планирует отказаться от использования декларации о доходах по форме 3-НДФЛ. Об этом в интервью РБК заявил глава ведомства Даниил Егоров.
«Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще», – подчеркнул он.
Граждане России подают около 14 миллионов деклараций в год. Отказ от их использования зависит от доступа ФНС к информации. По словам Егорова, если его не обеспечить, то придется декларировать. Он подчеркнул, что налогоплательщикам нужно знать, что ведомство идет им навстречу, автоматизируя сервисы, а не только их контролирует.
18 октября министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что в России не планируют в ближайшие три года повышать ставку налога на доходы физического лица.
Как заявил ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в России c 2022 года начнут тестировать автоматизированую систему налогообложения, или АСН. Новый налоговый режим является вариантом упрощенной системы налогообложения (УСН). По мнению авторов инициативы, его введение поможет развиваться микропредприятиям. Благодаря нововведению им станет проще взаимодействовать с государством. Так, для участников эксперимента власти намерены отменить подачу налоговых деклараций. Налог будет рассчитываться автоматически, исходя из данных онлайн-касс и операций на счетах. Издержки на оформление налоговых отчетностей снизятся, а ресурсы будут направляться на развитие бизнеса.