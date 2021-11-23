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Кто в России получает самые большие пенсии

РИА "ФедералПресс"иещё 2
32 минуты назад

Средний размер пенсии в России в начале 2021 года составлял 15,7 тыс. рублей, но у некоторых категорий россиян пенсии намного выше. Как пишут СМИ, высокие пенсии получают министры, депутаты, губернаторы и космонавты.

У кого в России самые большие пенсии
Фото: ТАССТАСС

«По данным Росстата, в 2016 году пенсии космонавтов и летчиков-испытателей составляли 446 тыс. рублей. Стаж работы космонавта высчитывается по льготным условиям: месяц за два на Земле и месяц за пять в космосе. Для летчиков-испытателей также предусмотрены повышающие коэффициенты стажа», – говорится в сообщении.

Надбавки к пенсии положены министрам, депутатам. Все зависит от срока пребывания на высоких должностях. У судей пенсия составляет от 35 до 200 тыс. рублей в месяц. Также высокие пенсии положены тем, кто имеет звание «Герой России». Им выплачивают ежемесячно фиксированную сумму – 63 708 рублей.

Ежемесячная выплата для Героев Советского Союза аналогична выплатам Герою России. Для Героев Социалистического Труда и Героев Труда РФ выплата – 50 755 рублей, пишет «Сиб.фм».

Ранее сообщалось, для части россиян могут ввести новую выплату в 13600 рублей. Ее смогут получать медработники, которые работают с коронавирусными больными. Деньги предлагается выплачивать тем, у кого есть дети до 18 лет.

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