У кого в России самые большие пенсии

Средний размер пенсии в России в начале 2021 года составлял 15,7 тыс. рублей, но у некоторых категорий россиян пенсии намного выше. Как пишут СМИ, высокие пенсии получают министры, депутаты, губернаторы и космонавты.

Фото: ТАСС ТАСС

«По данным Росстата, в 2016 году пенсии космонавтов и летчиков-испытателей составляли 446 тыс. рублей. Стаж работы космонавта высчитывается по льготным условиям: месяц за два на Земле и месяц за пять в космосе. Для летчиков-испытателей также предусмотрены повышающие коэффициенты стажа», – говорится в сообщении.

Надбавки к пенсии положены министрам, депутатам. Все зависит от срока пребывания на высоких должностях. У судей пенсия составляет от 35 до 200 тыс. рублей в месяц. Также высокие пенсии положены тем, кто имеет звание «Герой России». Им выплачивают ежемесячно фиксированную сумму – 63 708 рублей.

Ежемесячная выплата для Героев Советского Союза аналогична выплатам Герою России. Для Героев Социалистического Труда и Героев Труда РФ выплата – 50 755 рублей, пишет «Сиб.фм».