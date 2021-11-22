Россияне определили размер достойной пенсии

В России увеличилось число граждан, считающих, что после достижения пенсионного возраста они смогут жить на средства, которые будет выплачивать государство. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные опроса SuperJob.
Для молодежи до 24 лет достойный уровень пенсии — 35,8 тысячи рублей в месяц, для граждан старше 45 лет — 45 тысяч рублей. В среднем же по стране россияне указывали сумму в 43 тысячи рублей, что на 8% больше, чем в 2020 году.
При этом в Москве число планирующих жить на пенсию выросло на 4 п.п. в сравнении с допандемийным периодом – до 25%. В среднем достойной пенсией в столице считают 48 тысяч рублей, что больше, чем во всех других мегаполисах страны. В Санкт-Петербурге число готовых жить только на пенсию увеличилось с 15% до 26%. Достойной пенсией для жителей этого города является 47 тысяч рублей в месяц.
28% участников опроса заявили, что будут работать и жить на зарплату, когда достигнут пенсионного возраста, 24% планируют жить на государственную пенсию, 14% — на сбережения, 4% — на выплаты негосударственных пенсионных фондов. 7% опрошенных указали иные источники дохода, в частности, поступления от сдачи в аренду недвижимости, дивиденды и прочее.
Для сравнения: в 2009 году более 30% граждан планировали жить на сбережения, тогда как на государственную пенсию были готовы жить лишь 7%.
В список городов, где больше всего рассчитывают жить на пенсию, вошли Киров (35%) и Волгоград (32%). Меньше всего на нее рассчитывают жители Екатеринбурга (16%).
Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года начнут действовать новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением, утвержденные Минтрудом РФ. В частности, доставка пенсии на территорию, где введен режим ЧС, может осуществляться раньше положенного срока. В случае недополучения пенсии гражданин может написать заявление о перечислении недостающей суммы на свой счет в банке. ПФР обязан осуществить перевод в течение трех рабочих дней.