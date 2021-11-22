Россияне определили размер достойной пенсии

В России увеличилось число граждан, считающих, что после достижения пенсионного возраста они смогут жить на средства, которые будет выплачивать государство. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные опроса SuperJob.

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Для молодежи до 24 лет достойный уровень пенсии — 35,8 тысячи рублей в месяц, для граждан старше 45 лет — 45 тысяч рублей. В среднем же по стране россияне указывали сумму в 43 тысячи рублей, что на 8% больше, чем в 2020 году.

При этом в Москве число планирующих жить на пенсию выросло на 4 п.п. в сравнении с допандемийным периодом – до 25%. В среднем достойной пенсией в столице считают 48 тысяч рублей, что больше, чем во всех других мегаполисах страны. В Санкт-Петербурге число готовых жить только на пенсию увеличилось с 15% до 26%. Достойной пенсией для жителей этого города является 47 тысяч рублей в месяц.

28% участников опроса заявили, что будут работать и жить на зарплату, когда достигнут пенсионного возраста, 24% планируют жить на государственную пенсию, 14% — на сбережения, 4% — на выплаты негосударственных пенсионных фондов. 7% опрошенных указали иные источники дохода, в частности, поступления от сдачи в аренду недвижимости, дивиденды и прочее.

Для сравнения: в 2009 году более 30% граждан планировали жить на сбережения, тогда как на государственную пенсию были готовы жить лишь 7%.

В список городов, где больше всего рассчитывают жить на пенсию, вошли Киров (35%) и Волгоград (32%). Меньше всего на нее рассчитывают жители Екатеринбурга (16%).