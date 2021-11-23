В России сформировался дефицит смартфонов Apple

Дефицит устройств последней линейки смартфонов Apple iPhone 13 и ряда моделей предыдущей серии iPhone 12 сформировался в России, сообщает во вторник газета "Коммерсантъ".

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На официальном сайте Apple ожидание отправки заказа iPhone 13 Pro Max на 128 Гб голубого цвета составляет две-три недели, в сети фирменных магазинов Apple re:Store все модели iPhone 13 Pro продаются только по предзаказу, с ожидаемым сроком поставки до восьми недель, а в наличии только несколько моделей iPhone 13 на 512 Гб, отмечает газета.

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Срок исполнения заказа на смартфоны этого бренда действительно доходит до трех недель, подтвердил изданию нехватку продукции Apple источник в одной из сетей электроники.

"Из-за нехватки iPhone 13 в конце октября и начале ноября резко вырос спрос на базовые модели iPhone 12 и iPhone 11", - добавил он.

"М.Видео-Эльдорадо" отмечает повышенный спрос как на iPhone 13, так и на iPhone 11, цена на который снижается. Гендиректор сети магазинов электроники "Позитроника" Алексей Грибовский сказал газете, что, помимо дефицита iPhone 13, чувствуется нехватка iPhone 11 и iPhone 12. В "Вымпелкоме" изданию отметили сохранение дефицита новой серии iPhone. А в последние несколько недель наблюдается и дефицит моделей 11-й и 12-й серий, добавили там.

В октябре Apple занимала третье место по продажам смартфонов в России в штучном выражении с долей рынка 14,7% после Samsung (34,5%) и Xiaomi (28,1%). Четвертое место (7,4% в штуках) - у китайского бренда Realme, пишет издание со ссылкой на данные МТС.

"При сохранении динамики Realme может вытеснить Apple с третьего места по объему поставок в 2022 году", - сказал газете глава аналитического центра GS Group Александр Сурков.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил, что из-за дефицита поставок доля Apple по продажам в ноябре уже снизилась с 14,5% до 11%.

"Из-за дефицита последних моделей потребители перешли на iPhone 11, их продажи достигли половины от всех реализованных смартфонов Apple, при этом в регионах ситуация несколько лучше, там спрос на продукцию американской компании меньше", - сказал он "Коммерсанту".