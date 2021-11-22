Россиянам назвали стоимость отдыха на курорте богачей

Эксперты назвали оптимальную стоимость отдыха на Мальдивах, которые считаются любимым местом богачей, в феврале, учитывая отправление из разных регионов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Минимальная стоимость недельной путевки в азиатскую страну с отправлением из Самары и размещением в отеле для одного туриста начинается от 47,9 тыс. рублей. Если вылетать из Краснодара, Минеральных Вод и Ростова-на-Дону, то заплатить придется от 53,7 тыс., из Уфы — 54,6 тыс. рублей.

Несколько дороже будет стоить тур для путешественников из Екатеринбурга и Казани. Им за отпуск на семь дней придется заплатить 58,2 тыс. рублей, а стоимость отдыха на курорте с выездом из Новосибирска начинается от 64,7 тыс. рублей.

По информации туроператоров, порядка 30% объема продаж туров в республику за ноябрь приходятся на заявки на февраль, март и апрель 2022 года. Помимо этого, уже отмечаются брони на майские праздники и летние месяцы.

«Отели Мальдив подготовили не только скидки на проживание при бронировании за 30, 60, 90 дней, но и, к примеру, ужины или трансферы в подарок, повышение категории номера. При условии раннего бронирования многие гостиницы также добавляют в пакет спецпредложений различные приятные бонусы — ваучер на процедуру в СПА-центре или экскурсию в подарок», — заявила директор департамента рекламы и PR туроператора «Русский Экспресс» Анна Филатовская.