Россиянам предсказали рост доходов

По итогам 2021 года реальные доходы россиян вырастут примерно на 2,6% в связи с восстановлением экономики, дефицитом кадров на рынке и единовременными социальными выплатами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на консенсус-прогноз, составленный агентством на основе опроса аналитиков.

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Согласно данным Росстата, в 2020 году был зафиксирован спад реальных располагаемых денежных доходов населения в размере 2,8%, что было обусловлено коронакризисом. Однако

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с восстановлением экономики ситуация начала стабилизироваться. Так, с января по сентябрь 2021 года показатель вырос на 4,1%.

Реальные располагаемые денежные доходы являются доходами за вычетом обязательных платежей, скорректированных на инфляцию. Банк России ожидает, что инфляция по итогам текущего года достигнет 7,4-7,9%.

По мнению аналитиков, основная причина растущих доходов населения - восстановление экономики и дефицит рабочих кадров. В большинстве своем увеличение доходов населения обеспечивает рост зарплат на фоне дефицита рабочей силы, в частности, в связи с ограниченной внешней миграцией, заявил главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.

Главный экономист Sova Capital Артем Заигрин напомнил о единовременных социальных выплатах пенсионерам, военным и родителям школьников в третьем квартале, указав на то, что их вклад в темпы роста составил около 4 п.п.

В текущем квартале не ожидается дополнительной поддержки доходов населения со стороны бюджетных платежей, поэтому показатель может резко замедлиться, указал начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Основные препятствия для роста реальных доходов – повышенная инфляция и завершение быстрого восстановительного роста экономики после коронакризиса, подчеркнул главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«В 2021 году прирост реальных располагаемых доходов может составить 2,5-3%. В значительной степени это восстановительный рост. После завершения восстановительного роста в 2021 году, с конца 2021 и на обозримом горизонте лет темпы роста реальных располагаемых доходов населения в России будут примерно сопоставимы с темпами экономического роста, что было характерно для российской экономики до 2014 года», – отметил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова.

Минэкономразвития ожидает, что рост реальных располагаемых денежных доходов в России в 2021 году составит 3% в годовом выражении. Однако после повышения министерством прогноза по инфляции в России в текущему году с 5,8% до 7,4%, оценки по росту реальных располагаемых доходов населения и реальных заработных плат могут измениться.