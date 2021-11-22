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Россиянам предсказали рост доходов

Лера Букина
53 минуты назад

По итогам 2021 года реальные доходы россиян вырастут примерно на 2,6% в связи с восстановлением экономики, дефицитом кадров на рынке и единовременными социальными выплатами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на консенсус-прогноз, составленный агентством на основе опроса аналитиков.

Россиянам предсказали рост доходов
Фото: ТАССТАСС

Согласно данным Росстата, в 2020 году был зафиксирован спад реальных располагаемых денежных доходов населения в размере 2,8%, что было обусловлено коронакризисом. Однако

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с восстановлением экономики ситуация начала стабилизироваться. Так, с января по сентябрь 2021 года показатель вырос на 4,1%.

Реальные располагаемые денежные доходы являются доходами за вычетом обязательных платежей, скорректированных на инфляцию. Банк России ожидает, что инфляция по итогам текущего года достигнет 7,4-7,9%.

По мнению аналитиков, основная причина растущих доходов населения - восстановление экономики и дефицит рабочих кадров. В большинстве своем увеличение доходов населения обеспечивает рост зарплат на фоне дефицита рабочей силы, в частности, в связи с ограниченной внешней миграцией, заявил главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.

Главный экономист Sova Capital Артем Заигрин напомнил о единовременных социальных выплатах пенсионерам, военным и родителям школьников в третьем квартале, указав на то, что их вклад в темпы роста составил около 4 п.п.

В текущем квартале не ожидается дополнительной поддержки доходов населения со стороны бюджетных платежей, поэтому показатель может резко замедлиться, указал начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Доходы россиян будут считать по-новому

Основные препятствия для роста реальных доходов – повышенная инфляция и завершение быстрого восстановительного роста экономики после коронакризиса, подчеркнул главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«В 2021 году прирост реальных располагаемых доходов может составить 2,5-3%. В значительной степени это восстановительный рост. После завершения восстановительного роста в 2021 году, с конца 2021 и на обозримом горизонте лет темпы роста реальных располагаемых доходов населения в России будут примерно сопоставимы с темпами экономического роста, что было характерно для российской экономики до 2014 года», – отметил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова.

Минэкономразвития ожидает, что рост реальных располагаемых денежных доходов в России в 2021 году составит 3% в годовом выражении. Однако после повышения министерством прогноза по инфляции в России в текущему году с 5,8% до 7,4%, оценки по росту реальных располагаемых доходов населения и реальных заработных плат могут измениться.

Ранее сообщалось, что в России предложили увеличить с 4 тысяч до 10 тысяч рублей размер дохода физических лиц, не подлежащего налогообложению. Соответствующий законопроект планирует внести в Госдуму руководство комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.
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