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В ФНС рассказали о контроле переводов с карты на карту

Лера Букина
45 минут назад

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров убежден, что налоговый контроль в сфере банковских денежных переводов между физическими лицами «должен быть достаточно аккуратен, чтобы это не превращалось в набеги на бытовую деловую активность». Об этом он заявил в интервью РБК. Он отметил, что сегодня такими переводами, в том числе, пользуется микробизнес для серой оплаты товаров и услуг.

В ФНС рассказали о контроле переводов с карты на карту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Такого рода платежи находятся в сфере нашего внимания...Все-таки система p2p-переводов имеет большую ценность, потому что она является альтернативой наличным расчетам. Если выбирать между наличными и безналичными расчетами, то, конечно, на государственном уровне интереснее именно такая система расчетов», — заявил Егоров.

По его словам, кризис, вызванный пандемией, привел не только к росту рисков в определенных отраслях экономики, но и феноменальному росту объема безналичных платежей, то есть «обеспечил одновременное очищение налоговой базы из-за вынужденного перехода в электронную форму расчета».

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В 2020 году в России был зафиксирован рекордный рост наличных в обращении — с января по декабрь этот показатель увеличился на 2,87 трлн рублей, до 12,5 трлн рублей, свидетельствуют данные ЦБ. Рост ожидается и в текущем году. По итогам 2021 года регулятор прогнозирует увеличение объема наличных денег в обращении на уровне 0,6–0,7 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что ЦБ потребовал от банков предоставить информацию о переводах средств с карты на карту в рамках борьбы с нелегальными платежами.
Личный счет,Даниил Егоров,Visa,Федеральная налоговая служба,Центральный банк России,
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