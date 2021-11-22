В ФНС рассказали о контроле переводов с карты на карту

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров убежден, что налоговый контроль в сфере банковских денежных переводов между физическими лицами «должен быть достаточно аккуратен, чтобы это не превращалось в набеги на бытовую деловую активность». Об этом он заявил в интервью РБК. Он отметил, что сегодня такими переводами, в том числе, пользуется микробизнес для серой оплаты товаров и услуг.

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«Такого рода платежи находятся в сфере нашего внимания...Все-таки система p2p-переводов имеет большую ценность, потому что она является альтернативой наличным расчетам. Если выбирать между наличными и безналичными расчетами, то, конечно, на государственном уровне интереснее именно такая система расчетов», — заявил Егоров.

По его словам, кризис, вызванный пандемией, привел не только к росту рисков в определенных отраслях экономики, но и феноменальному росту объема безналичных платежей, то есть «обеспечил одновременное очищение налоговой базы из-за вынужденного перехода в электронную форму расчета».

В 2020 году в России был зафиксирован рекордный рост наличных в обращении — с января по декабрь этот показатель увеличился на 2,87 трлн рублей, до 12,5 трлн рублей, свидетельствуют данные ЦБ. Рост ожидается и в текущем году. По итогам 2021 года регулятор прогнозирует увеличение объема наличных денег в обращении на уровне 0,6–0,7 трлн рублей.