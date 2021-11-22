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Сбережения могут «обнулить»: эксперт назвал опасности банков

Мария Иванова
12 минут назад

Экономист Михаил Хазин считает, что россиянам не стоит считать банковские ячейки приоритетным способом хранения накопленного: он отметил, что сбережения населения уже не раз «обнуляли». Об этом сообщает DEITA.RU.

Сбережения могут «обнулить»: эксперт назвал опасности банков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Хазин заявил, что после пенсионной реформы многие россияне начали переводить сбережения в драгоценные металлы. Многие из них сделали выбор в пользу золотых монет и слитков, отдав их на хранение в банковские ячейки.

По словам экономиста, потрясения прошлого, когда сбережения россиян в банках «либо замораживали на неопределенный срок, либо попросту обнуляли», должны научить людей осторожности.

Также Хазин призвал учитывать «сложнейшую социально-экономическую обстановку в стране». По его мнению, может случиться, что люди, хранившие свои драгоценности или наличные в ячейках некоторых банков, однажды обнаружат их пустыми. Он отметил, что в случае с лопнувшим банком разбирательства могут оказаться долгими и безуспешными.

Экономист Валентин Катасонов ранее прогнозировал, что в случае изменения правил продажи золота россияне бросятся снимать деньги с карт; по его мнению, в худшем случае это спровоцирует банковский кризис.

Катасонов отметил, что многие россияне имеют «горький опыт заморозки накоплений», помнят о шоковой терапии 90-х, сталкивались с финансовыми пирамидами и дефолтом 1998 года, поэтому «в принципе больше не верят в надёжность банковской системы».

Он подчеркивал, что из-за налога в 20 процентов на продажу золота немногие россияне решаются на покупку этого драгметалла. Если налог станет меньше, россияне «массово кинутся к банкоматам» для снятия наличных и их вложения в золото.

Личный счет,Валентин Катасонов,Михаил Хазин,
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