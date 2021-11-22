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Мошенники привлекли к обману россиян роботов

Лера Букина
48 минут назад

Сегодня девять из десяти атак с использованием социальной инженерии, направленных на клиентов банка, являются роботизированными. Об этом «Коммерсанту» рассказали в банке из топ-5.

Мошенники привлекли к обману россиян роботов
Фото: ТАССТАСС

В банке из топ-20 тоже отмечают рост числа жалоб клиентов на мошеннические звонки с использованием роботов-помощников. Наблюдается также рост интенсивности звонков тем, кто уже попал в базу для обзвона, указал управляющий RTM Group Евгений Царев.

По его словам, на распространение атак с роботизированным помощником повлияли активное внедрение голосовых помощников для общения с клиентами, а также широкое информирование населения о мошеннических звонках от имени «службы безопасности банка» или «сотрудника МВД».

Из-за обзвона телефонных баз при помощи робота-помощника увеличивается охват жертв, а также снижается стоимость кибератаки, отметил Царев. По его словам, граждане больше доверяют таким звонкам.

Раскрыты выдающие телефонных мошенников слова

Отмечается, что для осуществления роботизированных атак злоумышленники прибегают к записи необходимой последовательности фраз, после чего производится автоматический обзвон. Предполагается, что жертва будет общаться с роботом и получать от него инструкции. Так, робот может попросить ввести код из СМС. Существуют также комбинированные атаки, когда робот только дозванивается до абонента. Если человек поверил роботу, скорее всего, он отнесется с доверием к уговорам мошенника и в живом диалоге, пояснил директор по информационной безопасности ГПБ Алексей Плешков.

Директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов считает, что для борьбы с мошенничеством нужен комплексный подход и изменения в законодательстве.

В ЦБ отметили, что проводят активную работу по блокировке мошеннических номеров. При этом Банк России не обладает данными о количестве роботизированных атак. В регуляторе говорят о необходимости повышать финансовую грамотность населения.

Ранее эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий заявил, что при сегодняшнем уровне развития технологий существует риск, что от имени друга или родственника человеку позвонят мошенники и знакомым голосом попросят, например, перевести деньги. В такой ситуации гражданам следует перезвонить человеку, от имени которого осуществлялся звонок, чтобы уточнить, действительно ли он звонил, рекомендует он. В настоящее время техника позволяет создать «звукового двойника» практически любого человека, отметил эксперт.
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