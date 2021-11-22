Мошенники привлекли к обману россиян роботов

Сегодня девять из десяти атак с использованием социальной инженерии, направленных на клиентов банка, являются роботизированными. Об этом «Коммерсанту» рассказали в банке из топ-5.

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В банке из топ-20 тоже отмечают рост числа жалоб клиентов на мошеннические звонки с использованием роботов-помощников. Наблюдается также рост интенсивности звонков тем, кто уже попал в базу для обзвона, указал управляющий RTM Group Евгений Царев.

По его словам, на распространение атак с роботизированным помощником повлияли активное внедрение голосовых помощников для общения с клиентами, а также широкое информирование населения о мошеннических звонках от имени «службы безопасности банка» или «сотрудника МВД».

Из-за обзвона телефонных баз при помощи робота-помощника увеличивается охват жертв, а также снижается стоимость кибератаки, отметил Царев. По его словам, граждане больше доверяют таким звонкам.

Отмечается, что для осуществления роботизированных атак злоумышленники прибегают к записи необходимой последовательности фраз, после чего производится автоматический обзвон. Предполагается, что жертва будет общаться с роботом и получать от него инструкции. Так, робот может попросить ввести код из СМС. Существуют также комбинированные атаки, когда робот только дозванивается до абонента. Если человек поверил роботу, скорее всего, он отнесется с доверием к уговорам мошенника и в живом диалоге, пояснил директор по информационной безопасности ГПБ Алексей Плешков.

Директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов считает, что для борьбы с мошенничеством нужен комплексный подход и изменения в законодательстве.

В ЦБ отметили, что проводят активную работу по блокировке мошеннических номеров. При этом Банк России не обладает данными о количестве роботизированных атак. В регуляторе говорят о необходимости повышать финансовую грамотность населения.