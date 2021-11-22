С домашним квасом и сухарями: как россияне встретят Новый год

До Нового года осталось чуть больше месяца. «Рамблер» собрал последнюю информацию о подорожавших перед праздником товарах.

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К Новому году в России подорожают импортные товары, в том числе электроника, бытовая техника и автомобили. Рост может составить до 15% в годовом выражении. Один из факторов — традиционный рост спроса в предпраздничный период. «Причины кроются в существенном подорожании металлов, кризисе с поставками полупроводников, росте цен на энергоносители», — рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Плеханова Мария Долгова.

Как сообщило агентство «Прайм», меньше подорожают одежда и обувь, поскольку многие производители работают по предзаказам, которые уже оплачены и даже отгружены. До конца года стоимость вырастет на 3–5%. На цены в этом сегменте повлияют логистические затраты и валютный курс.

По словам Долговой, больше всего поднимутся цены на продукты.

«Продолжится начавшийся в сентябре рост цен на овощи — на прилавки поступают отечественные тепличные помидоры и огурцы, затраты на выращивание которых растут; сократились поставки томатов из Турции, что приведёт к снижению предложения. Вместе с этим увеличивается на прилавках доля импортной плодоовощной продукции. Возможно также и повышение цен на картофель», — отмечает Долгова.

Издание напомнило, что в декабре 2020-го рост цен на эти товары составил 8,46% по отношению к ноябрю. По прогнозу эксперта, до конца года стоимость может увеличиться на 20% по сравнению с сентябрём.

Отмечается, что удорожание пшеницы повлияет на цены всех производных товаров — макарон, хлебобулочных и кондитерских изделий, муки.

Долгова предупредила и о росте цен на вино из-за действующего закона о виноградарстве и виноделии, плохого урожая винограда в южных регионах нашей страны, а также в Европе, удорожания логистики. Подорожание может достичь 15–20%. Из-за увеличения стоимости зерновых цены на водку вырастут до 10%. Стоимость шампанского, по прогнозу, останется в пределах продовольственной инфляции (8–10%).

Стало известно, сколько будет стоить новогодний стол для российской семьи из четырех человек в нынешнем году. Об этом рассказала доцент кафедры ресторанного бизнеса Российского экономического университета имени Плеханова Елена Мясникова в интервью Агентству "Москва".

В стандартный новогодний стол были включены крепкие алкогольные напитки, шампанское, рыбные и мясные деликатесы, икра, салат оливье, а также овощи и фрукты.

"На семью минимум из четырех человек в целом придется потратить 11 тысяч 499 рублей", – сообщила Мясникова.

По словам эксперта, за год цена данного продуктового набора для праздника поднялась на 8,73%. Она также обратила внимание, что сладости на новогодний стол растут в цене умеренно.

"Торты, кексы и рулеты, а также шоколадные конфеты увеличились в цене на 7,56, 9,53 и 5,75% соответственно", – подытожила Мясникова.

Цена на красную икру перед Новым годом взлетела до исторического максимума. Деликатес стоит на 30% дороже, чем годом ранее, цены впервые за историю наблюдений превысили 5 тысяч рублей за килограмм, сообщает РБК со ссылкой на Росстат. За 20 лет стоимость деликатеса выросла почти в 7,5 раза. Так, в октябре 2000 года за килограмм лососевой икры в рознице нужно было отдать примерно 675 рублей.

Наценки на икру в магазинах составляют от 35% до 70%, говорит президент Союза осетроводов, владелец группы компаний «Русский икорный дом» Александр Новиков. По его словам, в его магазинах цены на красную и черную икру за этот год не изменились:

«В этом году путина была хорошей, икры и рыбы гораздо больше, чем в 2020-м. Однако рыбаки продавали свою продукцию по прошлогодним высоким ценам, это сыграло определенную роль. Основным было желание заработать побольше всей остальной цепочки. Я не открою вам большой тайны, за декабрь продается 30% всего того, что продается за целый год. И происходит такая катавасия, когда все стремятся получить максимальную прибыль. Обычно после новогодних праздников, особенно когда мы уже понимаем, что пик прошел, а следующий улов начнется в июле, если икра не продана, ее будут стараться продавать, цена после Нового года начинает меняться, понижаться».

Традиционно основной объем лососей добывают на Камчатке — активный вылов там завершился еще в сентябре. Причем улов стал одним из рекордных за всю историю наблюдений и превысил 533 тысячи тонн. В чем могут быть причины роста цен? Мнение управляющего группы компаний «Доброфлот» Александра Ефремова:

«Учитывая пандемию и некие ограничения по экспорту лососевых пород в Китай, на российском рынке остался значительный объем лососевых. В этом году был реализован проект по ограничению вывоза икры с территории Камчатского края бытовыми потребителями, то есть той, которую граждане приобретали для собственных нужд. Честно скажу, с ужасом могу представить, какой объем вывозился, если так сильно выросла цена. Логично предположить, какой был объем браконьерства на Камчатке. Я не вижу другого объяснения, кроме как из-за того, что был перекрыт огромный канал бытовой перевозки икры».

Рыбопромышленники заявляют, что у самих рыбаков отпускные цены на красную рыбу и ее икру, напротив, снижаются. В Росрыболовстве это подтверждают. Подорожала в рознице и красная рыба: цена за килограмм лососевых рыб в охлажденном и мороженом виде выросла в октябре год к году на 16% — с 727 до 845 рублей.

Крупнейшие российские производители кондитерских изделий повысят цены на сладости перед Новым годом. В некоторых случаях стоимость может увеличиться на 20%. Компании уже начали предупреждать об этом ретейлеров. По словам производителей, изменение цены связано с подорожанием ингредиентов и упаковки, а также повышением транспортных расходов.

Производитель конфет и шоколада «Акконд» разослал уведомления, что с 1 декабря цены на его сладости увеличатся на 5–20%, рассказали «Известия». Бренды «Бабаевский», «Красный Октябрь» и «Коркунов» уже повысили цены на 6%, второй раз за 2021 год.

В торговой сети «Верный» отметили, что увеличение цен на сладости часто происходит перед праздниками. «Мы ежегодно получаем подобные письма в период повышенного спроса на сладости — перед Новым годом. Это говорит о том, что поставщики не упускают возможности воспользоваться кратковременной конъюнктурой рынка», — пояснили представители ретейлера.

В компании X5 Group, управляющей сетями «Пятёрочка», «Карусель» и «Перекрёсток», сообщили, что их поставщики также планируют поднять цены на сладости. Они пояснили, что кондитеры идут на эти меры из-за дорожающих муки, сахара, жиров и других ингредиентов.

Минсельхоз подчеркнул, что все предприятия российской промышленности столкнулись с ростом издержек.

«Это связано с удорожанием упаковки, сырья, электроэнергии, транспортных услуг и других составляющих себестоимости. При этом производители сдерживают резкий рост цен на свою продукцию, в том числе оптимизируя внутренние процессы и сокращая маржинальность», — отметили в ведомстве.

Экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов рассказал, что к Новому году в России подорожает ряд товаров. Наиболее заметно увеличится стоимость пяти позиций, о которых эксперт рассказал в интервью URA.RU.

Миронов заявил, что на мировом рынке наблюдается тенденция к росту стоимости продовольствия. Кроме того, существует дефицит товаров, в которых используются чипы: в частности, бытовой техники и автомобилей, поэтому цены на них растут. Это заметно и на рынке гаджетов: спрос на телефоны корпорации Apple — iPhone — не удовлетворен в мире полностью, поэтому компания решила сократить их производство и создать дефицит, что также увеличит стоимость изделий.

Экономист предупредил россиян и о подорожании продуктов. В частности, к Новому году вырастут цены на гречку, консервы и другие продукты, которые экспортируются в большом количестве.

«На определенные продовольственные товары влияет множество факторов, в том числе косвенно — рост цен на газ в Европе и производство удобрений в мире. Соответственно, увеличение стимула для экспорта российских товаров — значит, уменьшение их количества на внутреннем рынке», — объяснил Миронов.

К Новому году в России подешевеют одежда, обувь, товары для дачи и скоропортящиеся продукты. По словам экспертов, в декабре торговые сети запускают сезонные предложения. Цены на зимние коллекции перед весенними обрушиваются, а полки для расширенного ассортимента для будущего дачного сезона освобождаются. Ранее стало известно, что к Новому году в России значительно подорожают электроника, бытовая техника и автомобили.

По словам доцента базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светланы Казанцевой, традиционно зимой можно выгодно купить товары для дачи. Магазины стараются продать товар, чтобы освободить место для новых поступлений весной, уточнило агентство «Прайм».

Как правило, перед Новым годом начинается волна скидок на зимние коллекции одежды и обуви. Эксперты напомнили, что это стандартная схема перед появлением весенних коллекций.

Супермаркеты и сетевые магазины со второй половины ноября вводят сезонные предложения и обновляют перечень товаров со скидками. Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган уточнил, что по этой причине обычно дешевеет масса товаров — от бытовой химии до бакалеи и молочных продуктов. Обычно скидочный новогодний сезон длится до середины января, но многие ретейлеры продлевают его до февраля.

Доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова уточнила, что к Новому году также подешевеют кондитерские товары в новогодней упаковке. А чтобы «избежать затаривания», сети начнут «избавляться» от шампанского и игристых вин, конфет и фруктов. Также стандартная история для зимы — падение цен на мясо и скоропортящиеся товары из праздничного ассортимента.

Ранее «Секрет» рассказывал, что из-за подорожания металлов, кризиса с поставками полупроводников и роста цен на энергоносители до 15% подорожают импортные товары, в том числе электроника, бытовая техника и автомобили.