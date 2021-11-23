Названа главная опасность использования зарплатных карт

Уход в минус по зарплатной карте может означать, что банк подключил услугу овердрафта. О негативных сторонах данной услуги в интервью агентству ПРАЙМ рассказал генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press Aleksander Polyakov/Global Look Press

Овердрафтом называется кредитование банком расчётного счёта клиента для оплаты им расчётных документов при недостаточности или отсутствии на расчётном счёте денежных средств. В этом случае банк списывает средства со счёта клиента в полном объёме, то есть автоматически предоставляет кредит на сумму, превышающую остаток средств.

По словам Лагуткина, овердрафт является отмирающим видом кредитования физлиц, который в настоящее время уступает нишу кредитным картам.

Основным каналом его продвижения являются так называемые зарплатные проекты, когда банк при выпуске зарплатных карт устанавливает по ним лимит овердрафта, — объяснил эксперт.

Он посоветовал при оформлении дебетовой карты обращать внимание как на сам факт установления лимита овердрафта, так и на сумму данного лимита. Если же о наличии функции овердрафта стало известно только после начисления задолженности, эксперт рекомендует обратиться в банк и заблокировать лимит данной услуги, если она не нужна пользователю. Но задолженность в любом случае придётся оплатить.

Лагуткин отметил, что крупные банки можно попросить реструктуризировать сумму долга, если её не удаётся выплатить сразу.