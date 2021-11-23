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В РФ изменятся правила выплаты детских пособий

Мария Иванова
1 час назад

С начала 2022 года Пенсионному фонду России (ПФР) планируют передать право на назначение мер соцподдержки, в том числе некоторых детских выплат. Законопроект, вводящий эти изменения, Госдума рассмотрит во втором чтении 24 ноября, пишет «Российская газета».

В РФ изменятся правила выплаты детских пособий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Минтруде изданию рассказали, что с 1 января 2022 года ПФР получит полномочия по назначению 17 мер поддержки.

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«Эти меры финансируются из федерального бюджета. До 1 января 2022 года финансирование осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета регионам. После 1 января 2022 года трансферт будет направляться в Пенсионный фонд», - объяснили в министерстве.

Чиновники рассчитывают, что получение пособий через ПФР будет более удобным: у фонда накоплен значительный опыт, сейчас ПФР выплачивает материнский капитал, пособия выплаты одиноким родителям и беременным женщинам в сложной жизненной ситуации.

Ранее замминистра труда Алексей Скляр рассказал, что власти планируют передать полномочия по назначению различных мер соцподдержки от региональных органов соцзащиты и Роструда в ПФР.

«Известия» писали, что в ПФР передадут четыре группы пособий. Первая - выплаты россиянкам, которые имеют детей, но не подлежат обязательному соцстрахованию (это неработающие женщины, в том числе студентки очных отделений). Речь идет о пособиях по беременности и родам, по уходу за ребенком, ежемесячных выплатах женам военнослужащих, единовременных выплатах при рождении ребенка или передаче на воспитание в семью.

Вторая категория - компенсация страховой премии людям с инвалидностью по договору ОСАГО. Третья - выплаты россиянам, подвергшимся воздействию радиации. Четвертая - компенсации репрессированным и впоследствии реабилитированным.

По данным Минтруда, эти меры поддержки затрагивают 2,083 миллиона россиян.

Скляр отмечал, что в регионах нет единого стандарта назначения этих пособий, поэтому у россиян возникали трудности со сбором документов. Благодаря межведомственному взаимодействию для получения этих пособий гражданам не придется собирать документы - за них это сделает ПФР.

Отделения ПФР есть в каждом регионе, кроме того, подать заявление на соцподдержку можно будет через Госуслуги.

Личный счет,Алексей Скляр,Роструд,Пенсионный фонд РФ,Минтруд,Госдума,"Российская газета",газета "Известия",
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