Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-1° в 
USD 73.45EUR 82.77
Войти в почту

Россиянам подсказали способ экономить на продуктах

Лера Букина
29 минут назад

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог, автор Telegram-канала «Доча, что ты ела?» Маргарита Арзуманян рассказала, что одним из способов сэкономить при покупке продуктов питания является выбор товаров под собственными марками торговых сетей. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Россиянам подсказали способ экономить на продуктах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас продукты под маркой сети обычно дешевле брендовых товаров. Но если продукт дешевле, это не значит, что он хуже и менее полезный. Цена снижается за счет того, что у производителя закупается большой объем продуктов, то есть у них есть гарантированный сбыт, нет затрат на рекламу», – пояснила она.

Диетолог отметила, что по функциональности продукты, продающиеся под маркой бренда и под маркой торговой сети, фактически не будут отличаться.

«Сумка из масс-маркета и брендовая сумка несут одну и ту же функцию, мы переплачиваем только за бренд, за ощущение. То же самое и с продуктами. Мое мнение – однозначно стоит смотреть в сторону собственных марок торговых сетей, потому что так мы снижаем затраты на покупку продуктов, и для нас это выгодно», – указала Арзуманян.

При этом не стоит игнорировать состав продукта, это касается любой марки, добавила Арзуманян.

«Состав должен быть короткий, внятный, а срок годности должен быть достаточно большой. Стоит визуально оценить, как выглядит продукт, не нарушена ли целостность упаковки. Важно выбирать наименее переработанные продукты, они более полезны для здоровья», – заключила она.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2021 года доля покупателей, начавших приобретать товары под собственными торговыми марками торговых сетей, выросла до 37% по сравнению с 24% за тот же период 2020 года. Такие данные представлены в исследовании Sberbank CIB «Индекс Иванова».

Личный счет,Сбербанк КИБ,ИА Sputnik,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители