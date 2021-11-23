Россиянам подсказали способ экономить на продуктах

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог, автор Telegram-канала «Доча, что ты ела?» Маргарита Арзуманян рассказала, что одним из способов сэкономить при покупке продуктов питания является выбор товаров под собственными марками торговых сетей. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.
«У нас продукты под маркой сети обычно дешевле брендовых товаров. Но если продукт дешевле, это не значит, что он хуже и менее полезный. Цена снижается за счет того, что у производителя закупается большой объем продуктов, то есть у них есть гарантированный сбыт, нет затрат на рекламу», – пояснила она.
Диетолог отметила, что по функциональности продукты, продающиеся под маркой бренда и под маркой торговой сети, фактически не будут отличаться.
«Сумка из масс-маркета и брендовая сумка несут одну и ту же функцию, мы переплачиваем только за бренд, за ощущение. То же самое и с продуктами. Мое мнение – однозначно стоит смотреть в сторону собственных марок торговых сетей, потому что так мы снижаем затраты на покупку продуктов, и для нас это выгодно», – указала Арзуманян.
При этом не стоит игнорировать состав продукта, это касается любой марки, добавила Арзуманян.
«Состав должен быть короткий, внятный, а срок годности должен быть достаточно большой. Стоит визуально оценить, как выглядит продукт, не нарушена ли целостность упаковки. Важно выбирать наименее переработанные продукты, они более полезны для здоровья», – заключила она.
Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2021 года доля покупателей, начавших приобретать товары под собственными торговыми марками торговых сетей, выросла до 37% по сравнению с 24% за тот же период 2020 года. Такие данные представлены в исследовании Sberbank CIB «Индекс Иванова».