Россиянам подсказали способ экономить на продуктах

«У нас продукты под маркой сети обычно дешевле брендовых товаров. Но если продукт дешевле, это не значит, что он хуже и менее полезный. Цена снижается за счет того, что у производителя закупается большой объем продуктов, то есть у них есть гарантированный сбыт, нет затрат на рекламу», – пояснила она.