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Рисунок Цоя продали на аукционе за рекордную сумму

Елена Прошина
40 минут назад

Рисунок лидера группы «Кино» Виктора Цоя был продан на осенних торгах аукциона VLADEY. Стоимость произведения в ходе торгов увеличилась более чем в 4 раза, сообщает MK.ru со ссылкой на сайт аукциона.

Рисунок Цоя продали на аукционе за рекордную сумму
Фото: ТАССТАСС

Изначально лот оценивали в 6-8 тыс. евро, однако в результате он ушел с молотка за рекордные 31,200 евро.

Рисунок «Без названия», датированный 1980-ми годами, был выполнен фломастерами на бумаге.

Предположительно, Цой затронул в этой работе тему войны в Афганистане. На рисунке можно увидеть человека в головном уборе, напоминающем шапку моджахеда, который направляет пистолет в убегающего от него журналиста с камерой.

О том, кто именно стал новым владельцем рисунка, не сообщается. Участники принимали участие в аукционе и делали ставки через интернет и по телефону.

Ранее стало известно, что нераспечатанное письмо Виктору Цою выставлено на публичные торги и уйдет с молотка за 100 тыс. руб. По словам продавца, оно может помочь раскрыть тайну последних дней жизни музыканта. Письмо было отправлено из Красноярска в Санкт-Петербург в марте 1990 года. А уже в августе 1990 года рокер погиб в автокатастрофе, письмо так и осталось нераспечатанным.

Личный счет,Виктор Цой,Московский комсомолец,
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