Рисунок Цоя продали на аукционе за рекордную сумму

Рисунок лидера группы «Кино» Виктора Цоя был продан на осенних торгах аукциона VLADEY. Стоимость произведения в ходе торгов увеличилась более чем в 4 раза, сообщает MK.ru со ссылкой на сайт аукциона.

Фото: ТАСС ТАСС

Изначально лот оценивали в 6-8 тыс. евро, однако в результате он ушел с молотка за рекордные 31,200 евро.

Рисунок «Без названия», датированный 1980-ми годами, был выполнен фломастерами на бумаге.

Предположительно, Цой затронул в этой работе тему войны в Афганистане. На рисунке можно увидеть человека в головном уборе, напоминающем шапку моджахеда, который направляет пистолет в убегающего от него журналиста с камерой.

О том, кто именно стал новым владельцем рисунка, не сообщается. Участники принимали участие в аукционе и делали ставки через интернет и по телефону.