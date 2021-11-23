Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
0° в 
USD 74.83EUR 84.17
Войти в почту

Прожиточный минимум увеличат: Госдума поддержала поправки Путина

Мария Иванова
1 час назад

Госдума на заседании 23 ноября поддержала поправки президента РФ Владимира Путина, благодаря которым прожиточный минимум в 2022 году окажется больше, чем планировалось. Об этом рассказали «Известия».

Прожиточный минимум увеличат: Госдума поддержала поправки Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Путин ранее поручил внести в законопроект о бюджете на 2022–2024 годы поправки, позволяющие увеличить размер прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 8,6 процента (вместо 6,4 процента).

В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум вырастет с 11 653 до 12 654 рублей в месяц. МРОТ увеличится на 1,1 тысячи рублей и с 2022 года составит 13 890 рублей.

МРОТ - точка отсчета для выплат по больничному и ориентир при установлении зарплат бюджетникам, благодаря его росту увеличатся и эти выплаты.

По расчетам властей, благодаря этому показатели смогут расти опережающими темпами по сравнению с инфляцией.

Личный счет,Владимир Путин,Госдума,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители