Прожиточный минимум увеличат: Госдума поддержала поправки Путина

Госдума на заседании 23 ноября поддержала поправки президента РФ Владимира Путина, благодаря которым прожиточный минимум в 2022 году окажется больше, чем планировалось. Об этом рассказали «Известия».

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Путин ранее поручил внести в законопроект о бюджете на 2022–2024 годы поправки, позволяющие увеличить размер прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 8,6 процента (вместо 6,4 процента).

В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум вырастет с 11 653 до 12 654 рублей в месяц. МРОТ увеличится на 1,1 тысячи рублей и с 2022 года составит 13 890 рублей.

МРОТ - точка отсчета для выплат по больничному и ориентир при установлении зарплат бюджетникам, благодаря его росту увеличатся и эти выплаты.