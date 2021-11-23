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Россиянам грозят штрафы за отказ показать QR-код в транспорте

Мария Иванова
44 минуты назад

В Казани пассажиры без QR-кодов, отказывающиеся покидать транспорт, понесут наказание за его простой. Об этом заявили представители городского предприятия «Метроэлектротранс».

Татарстан стал первым регионом РФ, где начали действовать QR-коды в общественном транспорте. Их могут получить привившиеся от коронавируса, переболевшие COVID-19 или получившие медотвод от прививки. Новые правила в регионе действуют с 22 ноября.

В первые часы действия нового порядка в Казани начался транспортный коллапс: пассажиров без кодов начали высаживать из транспорта, но многие из них отказывались выходить, также они не могли попасть в метро и спорили с сотрудниками подземки. Водители нескольких трамваев отказались продолжать рейс, так как пассажиры без кодов не стали выходить.

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В «Метроэлектротрансе» рассказали, что 22 ноября из-за одного такого пассажира час простоял трамвай. На место вызвали полицейских, они вывели мужчину из транспорта и составили на него протокол об административном правонарушении.

«Задержка движения составила один час, за это время на остановке собралось еще 10 трамваев. МУП «Метроэлектротранс» будет добиваться возмещения простоя транспорта в утренний час пик», - подчеркнули представители предприятия.

В «Метроэлектротрансе» отметили, что сумма ущерба от задержки составила 6407 рублей.
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