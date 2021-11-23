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Эксперт рассказала, что будет с ценами на колбасу к Новому году

Вечерняя Москва
34 минуты назад

На часть мясных продуктов перед новогодними праздниками могут вырасти цены. При этом подорожание коснется не всех позиций. Об этом «Вечерней Москве» сказала председатель экспертного совета по отраслевому ценообразованию Национального союза мясопереработчиков Татьяна Ларина.

Эксперт рассказала, что будет с ценами на колбасу к Новому году
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

— Чтобы колбаса попала к потребителю на новогодний стол, ее начинают делать в конце октября — начале ноября. Это длительный цикл. В указанный период были самые пиковые цены на сырье, так как в этом году возникла сложная ситуация во всем мире. Поэтому к Новому году может быть подорожание мясных деликатесов, если будут какие-то новые позиции к праздникам. Но не думаю, что это критично скажется на цене — максимум пять процентов. Ведь ритейл тоже всегда очень поддерживает потребителей и вместе с производителем достаточно много планирует акций к празднику, — высказалась эксперт.

Специалист порекомендовала россиянам внимательнее отнестись к закупкам продуктов на новогодний стол. По ее словам, стоит следить за акциями в тех магазинах, где привыкли закупаться, тогда получится приобрести мясные деликатесы по выгодной цене. А вот излишне торопиться и покупать впрок не стоит, заключила Ларина.

Личный счет,Татьяна Ларина,
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