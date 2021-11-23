Эксперт рассказала, что будет с ценами на колбасу к Новому году

— Чтобы колбаса попала к потребителю на новогодний стол, ее начинают делать в конце октября — начале ноября. Это длительный цикл. В указанный период были самые пиковые цены на сырье, так как в этом году возникла сложная ситуация во всем мире. Поэтому к Новому году может быть подорожание мясных деликатесов, если будут какие-то новые позиции к праздникам. Но не думаю, что это критично скажется на цене — максимум пять процентов. Ведь ритейл тоже всегда очень поддерживает потребителей и вместе с производителем достаточно много планирует акций к празднику, — высказалась эксперт.