Обходят закон: Отцы-алиментщики в РФ задолжали 150 млрд рублей

Общая сумма долгов граждан России по алиментам составила 156 млрд рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

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По словам заместителя начальника Управления организации исполнительного производства ФССП России Дмитрия Желудкова, в 2021 году в стране взыскали более 22 млрд рублей долгов, что на 9 млрд больше по сравнению с 2020 годом. В большинстве случаев долги касаются невыплаты алиментов на детей.

Из-за сложной ситуации, в Совете Федерации предложили вернуться к идее создания специального алиментного фонда на базе Фонда социального страхования. Также предлагается ужесточить наказание за неуплату алиментов. Так, россиянам-должникам могут увеличить срок рассмотрения кредита до полугода и сделать невозможным уход от уголовной ответственности даже после погашения долга.

Как считает юрист Марина Ларионова, должники не боятся ответственности и находят способы обойти требования закона. Так, ряд россиян, задолжавших по алиментам, официально увольняются и встают на биржу труда — в результате потребовать с них деньги невозможно.