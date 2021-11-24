Обходят закон: Отцы-алиментщики в РФ задолжали 150 млрд рублей

Общая сумма долгов граждан России по алиментам составила 156 млрд рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
По словам заместителя начальника Управления организации исполнительного производства ФССП России Дмитрия Желудкова, в 2021 году в стране взыскали более 22 млрд рублей долгов, что на 9 млрд больше по сравнению с 2020 годом. В большинстве случаев долги касаются невыплаты алиментов на детей.
Из-за сложной ситуации, в Совете Федерации предложили вернуться к идее создания специального алиментного фонда на базе Фонда социального страхования. Также предлагается ужесточить наказание за неуплату алиментов. Так, россиянам-должникам могут увеличить срок рассмотрения кредита до полугода и сделать невозможным уход от уголовной ответственности даже после погашения долга.
Как считает юрист Марина Ларионова, должники не боятся ответственности и находят способы обойти требования закона. Так, ряд россиян, задолжавших по алиментам, официально увольняются и встают на биржу труда — в результате потребовать с них деньги невозможно.
Напомним, ранее правительство России одобрило проект МВД РФ по изъятию загранпаспортов у должников, признанных невыездными по судебным решениям.