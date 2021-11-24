Одиноким пенсионерам рассказали о положенных льготах

Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева в беседе с агентством «Прайм» рассказала о положенных одиноким российским пенсионерам льготах.

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Специалист объяснила, что в стране существует система государственной поддержки одиноких людей пенсионного возраста, состоящая из двух частей: материальной и соцобслуживания. Первая выражается в денежных выплатах — компенсации за стационарный телефон, адресной социальной помощи, выплатам к праздникам, субсидиях на оплату коммунальных услуг, пояснила Григорьева. В каждом регионе установлены свои выплаты.

Однако основной акцент в системе поддержки одиноких пенсионеров сделан на социальном сопровождении, когда их несколько раз в неделю посещает сотрудник соцслужбы и помогает с приготовлением еды или уборкой квартиры, объяснила замдекана. По ее словам, каждый регион может устанавливать свои системы поддержки, например, компенсировать оплату за стационарный телефон или помощь в виде денежных выплат, предоставление продуктов или вещей, а также выплаты к праздникам.