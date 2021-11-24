Доллар по ₽65: эксперт дал оптимистичный прогноз

Пока перспективы российской валюты являются весьма позитивными, заявил «Российской газете» топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода. По его словам, потенциал восстановления рубля еще не исчерпан.

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«Планы на 2022 год вполне амбициозные. При сохранении всех факторов поддержки доллар может снизиться к 65-68 рублям. А единая валюта при росте объективных макроэкономических вызовов в еврозоне опустится до диапазона 73-76 рублей», – прогнозирует эксперт.

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Он отметил, что нефтяные котировки не опускаются ниже $76 за баррель. Чаще всего они находятся около 80 долларов, что является хорошим показателем для бюджета России и рубля, заявил Лобода.

«Дешевую нефть в ближайшие месяцы мы вряд ли увидим. Баррель Brent в декабре может торговаться в пределах 75-85 долларов за бочку. Это вполне комфортный уровень. В пиковые зимние периоды спроса цены могут доходить до 90 долларов. Увидим ли 100 долларов за баррель? Пока нет. Для этого должен сложиться ряд условий», – считает он.

Для российской валюты планомерное повышение ключевой ставки является позитивным сигналом, отметил эксперт. Он не исключил, что в 2022 году показатель вырастет до 8,5-9,5%, если ЦБ продолжит ужесточать монетарную политику.

Фактором риска для рубля является геополитика, отметил эксперт.

«Но и она большей частью пока иллюзорна. <…> В декабре при благоприятном для рубля сценарии развития событий сможем увидеть 71-73 рубля за доллар, а евро в пределах 79-81 рубля», – заявил Лобода.

Эксперт пока не советует покупать доллары и евро или вкладывать их в качестве личных инвестиций, так как потенциал восстановления рубля не исчерпан.