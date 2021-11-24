Доллар по ₽65: эксперт дал оптимистичный прогноз

Пока перспективы российской валюты являются весьма позитивными, заявил «Российской газете» топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода. По его словам, потенциал восстановления рубля еще не исчерпан.
«Планы на 2022 год вполне амбициозные. При сохранении всех факторов поддержки доллар может снизиться к 65-68 рублям. А единая валюта при росте объективных макроэкономических вызовов в еврозоне опустится до диапазона 73-76 рублей», – прогнозирует эксперт.
Он отметил, что нефтяные котировки не опускаются ниже $76 за баррель. Чаще всего они находятся около 80 долларов, что является хорошим показателем для бюджета России и рубля, заявил Лобода.
«Дешевую нефть в ближайшие месяцы мы вряд ли увидим. Баррель Brent в декабре может торговаться в пределах 75-85 долларов за бочку. Это вполне комфортный уровень. В пиковые зимние периоды спроса цены могут доходить до 90 долларов. Увидим ли 100 долларов за баррель? Пока нет. Для этого должен сложиться ряд условий», – считает он.
Для российской валюты планомерное повышение ключевой ставки является позитивным сигналом, отметил эксперт. Он не исключил, что в 2022 году показатель вырастет до 8,5-9,5%, если ЦБ продолжит ужесточать монетарную политику.
Фактором риска для рубля является геополитика, отметил эксперт.
«Но и она большей частью пока иллюзорна. <…> В декабре при благоприятном для рубля сценарии развития событий сможем увидеть 71-73 рубля за доллар, а евро в пределах 79-81 рубля», – заявил Лобода.
Эксперт пока не советует покупать доллары и евро или вкладывать их в качестве личных инвестиций, так как потенциал восстановления рубля не исчерпан.
22 ноября российский рынок был на минимальных за последние несколько месяцев значениях. Инвесторы начали активно распродавать активы. Так, индекс Мосбиржи закрылся обвалом на 3,58% и впервые с августа опустился ниже 3880 пунктов, тогда как еще на прошлой неделе он превышал 4000 пунктов. Курс американской валюты вечером 22 ноября в моменте пробил отметку в 75 рублей впервые с июля.