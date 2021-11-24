Россияне бросились скупать валюту

Число операций по покупке россиянами долларов и евро в банках за год – с сентября 2020 года к сентябрю 2021-го – увеличилось на 48%. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Сбербанка. В большинстве случаев граждане покупают доллары.
«Обычно рост курса иностранной валюты провоцирует ее продажу населением из соображений "продать подороже". И, наоборот, когда инвалюта дешевеет (рубль дорожает) – население старается откупить ее или нарастить свои валютные запасы», – пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
Согласно данным ЦБ, в сентябре 2021 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту к августу увеличился на 48%, составив 4,7 млрд долларов. Его объем превысил показатели сентября 2019 и 2020 годов, на 10% и 29% соответственно.
Также зафиксирован рост спроса населения на доллары в сентябре к предыдущему месяцу – на 58%, до 3,2 млрд долларов. Спрос на евро вырос на 30%, до 1,4 млрд. Доля долларов в структуре совокупного спроса увеличилась до 69%, тогда как в прошлом месяце она была на уровне 64%. Доля евро уменьшилась с 34% до 30%.
В банке «Русский стандарт» количество операций по обмену валюты за год увеличилось на 43%, в банке «Открытие» – на 50%.
Вице-президент ВТБ Даниэль Хайндль прогнозирует рост конверсионного оборота к концу года. По его словам, это произойдет на фоне получения годовых выплат физлицами и туристическими затратами в новогодние каникулы.
«Дополнительный интерес к валютообменным операциям связан с тем, что в сентябре 2021 года курс доллара достиг одного из своих минимальных порогов за год и колебался около значений 72,3 руб. за доллар, тогда как в сентябре 2020 года курс находился в промежутке от 73,5 до 79 руб. за доллар», – отметила замглавы управления по работе на финансовых рынках банка «Открытие» Алия Зубкова.
Ранее сообщалось, что по итогам октября валютные сбережения россиян превысили уровень на начало пандемии коронавируса, составив 95,2 миллиарда долларов. Сбережения граждан на валютных счетах в октябре выросли на 1,1% и достигли рекордного уровня с января 2020 года. Тогда россияне хранили в банках 96,1 миллиарда долларов.