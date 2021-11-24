Россияне бросились скупать валюту

Число операций по покупке россиянами долларов и евро в банках за год – с сентября 2020 года к сентябрю 2021-го – увеличилось на 48%. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Сбербанка. В большинстве случаев граждане покупают доллары.

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«Обычно рост курса иностранной валюты провоцирует ее продажу населением из соображений "продать подороже". И, наоборот, когда инвалюта дешевеет (рубль дорожает) – население старается откупить ее или нарастить свои валютные запасы», – пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

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Согласно данным ЦБ, в сентябре 2021 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту к августу увеличился на 48%, составив 4,7 млрд долларов. Его объем превысил показатели сентября 2019 и 2020 годов, на 10% и 29% соответственно.

Также зафиксирован рост спроса населения на доллары в сентябре к предыдущему месяцу – на 58%, до 3,2 млрд долларов. Спрос на евро вырос на 30%, до 1,4 млрд. Доля долларов в структуре совокупного спроса увеличилась до 69%, тогда как в прошлом месяце она была на уровне 64%. Доля евро уменьшилась с 34% до 30%.

В банке «Русский стандарт» количество операций по обмену валюты за год увеличилось на 43%, в банке «Открытие» – на 50%.

Вице-президент ВТБ Даниэль Хайндль прогнозирует рост конверсионного оборота к концу года. По его словам, это произойдет на фоне получения годовых выплат физлицами и туристическими затратами в новогодние каникулы.

«Дополнительный интерес к валютообменным операциям связан с тем, что в сентябре 2021 года курс доллара достиг одного из своих минимальных порогов за год и колебался около значений 72,3 руб. за доллар, тогда как в сентябре 2020 года курс находился в промежутке от 73,5 до 79 руб. за доллар», – отметила замглавы управления по работе на финансовых рынках банка «Открытие» Алия Зубкова.