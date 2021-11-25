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Экс-сенатор призвал лишить часть россиян индексации пенсий. «Разделить по доходам»

Ura.Ruиещё 1
53 минуты назад

Работающим пенсионерам с маленькими доходами нужно индексировать пенсию на больший процент, а богатым —не индексировать вовсе или на минимальный процент. Об этом заявил председатель Союза пенсионеров России, бывший сенатор Совета Федерации Валерий Рязанский.

Экс-сенатор призвал лишить часть россиян индексации пенсий
Фото: URA.RUURA.RU

«Весь социальный срез работающих пенсионеров посмотрели по налоговым платежам, которые они платят с НДФЛ. Увидели, что есть три группы: те, кто работает на низкооплачиваемых должностях, второй уровень (порядка 50%) — это люди, работающие со средними зарплатами и около четверти — те, кто работает на высокооплачиваемых должностях. Я предлагаю индексировать пенсии исходя из дохода, который люди получают», — заявил Рязанский в разговоре с «Общественной службой новостей».

Он отметил, что это сложнее администрировать. Однако, по словам Рязанского, расчет показывал, что около 25% людей работают на пенсии, потому что у них не хватает средств на обеспечение своего уровня жизни.

Ранее Рязанский также заявил, что пенсионеры могут выполнять физически несложную работу, если испытывают финансовые трудности. Он также отметил, что дети должны заботиться о своих пожилых родителях.
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