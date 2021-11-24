Россиян предупредили о мошенничестве с пенсиями

Мошенники 24 ноября через «Яндекс.Почту» рассылали уведомления якобы о возврате пенсионных накоплений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Общероссийского народного фронта.

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«В среду 24 ноября 2021 года волонтеры проекта платформы Народного фронта «Мошеловка» стали получать электронные письма с уведомлением о возврате пенсионных накоплений. Позже на платформу «Мошеловка» стали поступать многочисленные сигналы о получении таких писем от граждан из всех уголков страны. Количество сообщений постоянно увеличивается», – сказано в материалах.

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Мошенники представляются работниками вымышленной организации – «Службы фин. мониторинга». Ссылаясь на поправки к закону об обязательном пенсионном страховании, они обещают вернуть некие «страховые накопления». Гражданам сообщают, что в автоматическом режиме перевод не прошел, поэтому необходимо завершить его оформление онлайн.

В письме можно увидеть кнопку «Оформить возврат» и «уникальный номер перевода». В конце письма сообщается, что граждане могут обратиться в многофункциональный центр, если с онлайн-оформлением возникают проблемы. Упоминание госорганизации повышает доверие пользователей к письму, отмечают эксперты. После нажатия на кнопку абонент попадет на фишинговый сайт, который попросит ввести данные карты. Таким образом, вместо перевода человек лишается денег. При этом пользователям предлагается оплатить комиссию за возврат средств в размере 459 рублей на сайте с подключенным SSL-сертификатом.

Согласно данным ОНФ, все письма направляются с электронных адресов «Яндекса».

«Также по ссылке открываются «Яндекс.Формы» с полями для заполнения. Хотя мы не исключаем, что в этой атаке будут задействованы и другие сервисы. Само оформление письма, отсылка к «службе фин. мониторинга», и указание имени сотрудника без должности говорит о том, что это мошенническая атака», – отметила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

В «Яндексе» заявили, что принимают необходимые меры по блокировке спамеров.