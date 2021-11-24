АТОР: Около 200 тысяч россиян рискуют остаться без денег

Около 200 тысяч российских туристов, которые купили туры до пандемии и не смогли воспользоваться ими, могут остаться без денег из-за отсутствия у операторов возможности возместить средства или предоставить равнозначный продукт до конца 2021 года. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает агентство «Прайм».

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Напомним, что в 2020 году правительство приняло специальное постановление, согласно которому граждане могут получить до конца 2021 года равнозначный тур за поездку, приобретенную до 31 марта 2020 года и перенесенную из-за пандемии. При отказе путешественника от равнозначного продукта туроператорам необходимо вернуть покупателю средства до конца 2021 года. Однако представители туротрасли были вынуждены обратиться к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой продлить отсрочку обязательств по несостоявшимся турам до мая 2023 года.

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«По оценке наших аналитиков, на 70% обязательства выполнены. По данным Ростуризма, совокупный объем долга изначально составлял порядка 44 миллиардов рублей, а сейчас этот объем составляет 7 миллиардов рублей. По нашим подсчетам, цифра несколько выше — 10 миллиардов рублей и примерно 200 тысяч человек, которые могут остаться без денег и равнозначного продукта», — сообщила Ломидзе.

По ее словам, эта ситуация может негативным образом отразиться на рынке. Ломидзе отметила несравнимое с допандемийным временем количество открытых для россиян стран.

«Это 15-20% от того ассортимента, который предлагался туристам в 2019 году, тогда было открыто больше 100 стран», — указала глава АТОР.

При этом она подчеркнула, что за полтора года удалось выполнить в той или иной степени более 70% обязательств — либо деньгами, либо турами.

«Осталось порядка 28-30%, и сейчас критически важно, чтобы эти 28% не похоронили под собой весь рынок. У туроператоров нет средств для того, чтобы возмещать средства всем туристам, которые не могут поехать в купленные когда-то туры. Если постановление не будет продлено, то рынок остановится», — заявила она.