Доллар по 76: банкир предсказал падение рубля

Вице-президент «Ренессанс Кредит» по развитию банковских продуктов Виктор Касьянов считает, что в конце ноября возможно падение российской валюты до 76 рублей за доллар, но за этим последует взлет рубля. Об этом сообщает РИА Новости.

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По мнению Касьянова, во второй половине ноября над позитивными для рубля факторами стали преобладать негативные - в первую очередь, геополитические риски.

«К концу ноября мы ожидаем уровня 75-76 рублей за доллар», - заявил он.

К Новому году, если геополитическая напряженность не усилится, национальная валюта сможет укрепиться до 71-72 рубля за доллар, считает Касьянов.

На торгах в понедельник, 22 ноября, доллар впервые с 9 июля поднимался до 75 рублей. По итогам торгов 23 ноября курс доллара составил 75,02 рубля, это на 20 копеек больше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом достиг 84,5 рубля, подорожав на 64,5 копейки.