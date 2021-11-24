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ВТБ предупредил своих клиентов о новом способе мошенничества

Елена Прошина
29 минут назад

Мошенники придумали новый способ мошенничества: злоумышленники массово начали рассылать людям письма на почту от имени ПФР с предложением вернуть пенсионные накопления. Об этом своим клиентам сообщила пресс-служба банка ВТБ.

ВТБ предупредил своих клиентов о новом способе мошенничества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мошенники сообщают, что клиенту начислен возврат страховых накоплений, но он не прошел в автоматическом режиме, поэтому его требуется "подтвердить" в специальной онлайн-форме.

Пользователь получает якобы уникальный номер перевода и по кнопке "Оформить возврат" переходит на страницу с формой для указания данных карты. После этого злоумышленники получают данные банковской карты пострадавшего и могут списывать с нее средства», — говорится в сообщении.

В ВТБ напомнили, что в преддверии новогодних праздников количество мошеннических атак традиционно возрастает, поэтому клиентам необходимо проявлять бдительность при получении любых подозрительных писем, звонков и сообщений.

Также пресс-служба банка отметила, что право на накопительную пенсию возникает одновременно с правом на получение страховой по старости.

Личный счет,Банк ВТБ,Пенсионный фонд РФ,
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