ВТБ предупредил своих клиентов о новом способе мошенничества

Мошенники придумали новый способ мошенничества: злоумышленники массово начали рассылать людям письма на почту от имени ПФР с предложением вернуть пенсионные накопления. Об этом своим клиентам сообщила пресс-служба банка ВТБ.
«Мошенники сообщают, что клиенту начислен возврат страховых накоплений, но он не прошел в автоматическом режиме, поэтому его требуется "подтвердить" в специальной онлайн-форме.
Пользователь получает якобы уникальный номер перевода и по кнопке "Оформить возврат" переходит на страницу с формой для указания данных карты. После этого злоумышленники получают данные банковской карты пострадавшего и могут списывать с нее средства», — говорится в сообщении.
В ВТБ напомнили, что в преддверии новогодних праздников количество мошеннических атак традиционно возрастает, поэтому клиентам необходимо проявлять бдительность при получении любых подозрительных писем, звонков и сообщений.
Также пресс-служба банка отметила, что право на накопительную пенсию возникает одновременно с правом на получение страховой по старости.