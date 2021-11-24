В Минтруде рассказали о выполнении указов Путина о повышении зарплат

Майские указы президента России Владимира Путина о повышении зарплат бюджетникам будут выполнены до конца 2021 года. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передает РИА «Новости».

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«Выполнение майских указов является абсолютным приоритетом для всех, они однозначно будут выполнены до конца текущего года», - сказал глава Минтруда в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее президент РФ на совещании с членами правительства заявил, что необходимо сделать все для обеспечения достойного уровня зарплаты работникам бюджетной сферы. Он отметил, что целевые показатели были обозначены в майских указах 2012 года.