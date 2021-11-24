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В Минтруде рассказали о выполнении указов Путина о повышении зарплат

Вероника Полынина
1 час назад

Майские указы президента России Владимира Путина о повышении зарплат бюджетникам будут выполнены до конца 2021 года. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передает РИА «Новости».

В Минтруде рассказали о выполнении указов Путина о повышении зарплат
Фото: ТАССТАСС

«Выполнение майских указов является абсолютным приоритетом для всех, они однозначно будут выполнены до конца текущего года», - сказал глава Минтруда в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее президент РФ на совещании с членами правительства заявил, что необходимо сделать все для обеспечения достойного уровня зарплаты работникам бюджетной сферы. Он отметил, что целевые показатели были обозначены в майских указах 2012 года.

В среду, 24 ноября, Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году до 13 890 рублей с нынешних 12 792 рублей.

Личный счет,Антон Котяков,Владимир Путин,Минтруд,Госдума,РИА Новости,
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