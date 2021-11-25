Россиянам помогут вернуть проценты от пенсионных накоплений

В Государственной думе РФ рассмотрят законопроект, который обязует недобросовестных страховщиков возвращать россиянам проценты по пенсионным накоплениям в случае незаконного перевода средств из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой. Ранее закон был принят в первом чтении.

«Законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, предлагает установить порядок возврата процентов от пенсионных накоплений граждан, если эти средства потеряны по вине недобросовестного страховщика. После вступления закона в силу можно будет не только оспорить действия страховщиков в суде, но и добиться возмещения утраченных доходов», — сообщает « Парламентская газета ».

Отмечается, что раньше гражданам не возвращали доход от инвестиций, даже если они выигрывали суд у недобросовестного страховщика. Деньги, без ведома гражданина, переводились из одного НПФ в другой, а проценты шли в резерв предыдущего страховщика. По данным Счетной палаты РФ, в период с 2015 по 2019 год россияне потеряли на досрочных переходах из фонда в фонд 108,4 миллиарда рублей.