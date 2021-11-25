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Россиянам помогут вернуть проценты от пенсионных накоплений

Ura.Ru
1 час назад

В Государственной думе РФ рассмотрят законопроект, который обязует недобросовестных страховщиков возвращать россиянам проценты по пенсионным накоплениям в случае незаконного перевода средств из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой. Ранее закон был принят в первом чтении.

Россиянам помогут вернуть проценты от пенсионных накоплений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, предлагает установить порядок возврата процентов от пенсионных накоплений граждан, если эти средства потеряны по вине недобросовестного страховщика. После вступления закона в силу можно будет не только оспорить действия страховщиков в суде, но и добиться возмещения утраченных доходов», — сообщает «Парламентская газета».

Отмечается, что раньше гражданам не возвращали доход от инвестиций, даже если они выигрывали суд у недобросовестного страховщика. Деньги, без ведома гражданина, переводились из одного НПФ в другой, а проценты шли в резерв предыдущего страховщика. По данным Счетной палаты РФ, в период с 2015 по 2019 год россияне потеряли на досрочных переходах из фонда в фонд 108,4 миллиарда рублей.

Ранее представители Минфина, Минэка и Минтруда РФ обсудили инициативу создания единого негосударственного пенсионного плана для самозанятых. Такая система должна помочь работникам крупных организаций вроде «Яндекса» или «Сбербанка». Согласно данным Росстата, из-за высокой инфляции в России пенсии обесцениваются уже 8 месяцев подряд, пишет телеканал 360.

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