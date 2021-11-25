Часть россиян предложили лишить индексации пенсий

Председатель Союза пенсионеров России, бывший сенатор Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что для работающих пенсионеров с маленькими доходами необходимо предусмотреть индексацию пенсии на больший процент, а богатым - не индексировать ее вовсе или на минимальный процент. Такое мнение он высказал в беседе с «Общественной службой новостей».
«Весь социальный срез работающих пенсионеров посмотрели по налоговым платежам, которые они платят с НДФЛ. Увидели, что есть три группы: те, кто работает на низкооплачиваемых должностях, второй уровень (порядка 50%) — это люди, работающие со средними зарплатами и около четверти — те, кто работает на высокооплачиваемых должностях. Я предлагаю индексировать пенсии исходя из дохода, который люди получают», — подчеркнул Рязанский.
Он отметил, что это сложнее администрировать. Около 25% людей вынуждены работать на пенсии из-за нехватки средств на обеспечение своего уровня жизни, добавил экс-сенатор.
В октябре Рязанский также заявил, что пенсионеры могут выполнять физически несложную работу при трудном финансовом положении.