Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
0° в 
USD 74.37EUR 83.64
Войти в почту

Часть россиян предложили лишить индексации пенсий

Лера Букина
19 минут назад

Председатель Союза пенсионеров России, бывший сенатор Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что для работающих пенсионеров с маленькими доходами необходимо предусмотреть индексацию пенсии на больший процент, а богатым - не индексировать ее вовсе или на минимальный процент. Такое мнение он высказал в беседе с «Общественной службой новостей».

Часть россиян предложили лишить индексации пенсий
Фото: ТАССТАСС

«Весь социальный срез работающих пенсионеров посмотрели по налоговым платежам, которые они платят с НДФЛ. Увидели, что есть три группы: те, кто работает на низкооплачиваемых должностях, второй уровень (порядка 50%) — это люди, работающие со средними зарплатами и около четверти — те, кто работает на высокооплачиваемых должностях. Я предлагаю индексировать пенсии исходя из дохода, который люди получают», — подчеркнул Рязанский.

Он отметил, что это сложнее администрировать. Около 25% людей вынуждены работать на пенсии из-за нехватки средств на обеспечение своего уровня жизни, добавил экс-сенатор.

Плюс 25%: Кому положена «советская» надбавка к пенсии

В октябре Рязанский также заявил, что пенсионеры могут выполнять физически несложную работу при трудном финансовом положении.

Ранее сообщалось, что число желающих продолжать работать после официального выхода на пенсию выросло на 22% по сравнению с 2020 годом. Согласно исследованию «Работа.ру» и НПФ Сбербанка, 61% респондентов планируют работать или подрабатывать после достижения пенсионного возраста.
Личный счет,Валерий Рязанский,НПФ Сбербанка,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители