Часть россиян предложили лишить индексации пенсий

«Весь социальный срез работающих пенсионеров посмотрели по налоговым платежам, которые они платят с НДФЛ. Увидели, что есть три группы: те, кто работает на низкооплачиваемых должностях, второй уровень (порядка 50%) — это люди, работающие со средними зарплатами и около четверти — те, кто работает на высокооплачиваемых должностях. Я предлагаю индексировать пенсии исходя из дохода, который люди получают», — подчеркнул Рязанский.