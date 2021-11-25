Цены в ресторанах взлетят на 15%

Крупные сетевые рестораны России планируют поднять цены на 5 - 15 процентов в 2022 году. Об этом рассказали «Известия».

Повышение цен анонсировали «Шоколадница», «Блэк Стар бургер», Novikov Group (рестораны «Магадан», «Большой», «Сыроварня») и Tigrus Group («Остериа Марио», «Швили», «Зест», «Бар BQ»). Рестораторы заявили «Известиям», что будут вынуждены поднять цены из-за подорожания продуктов и логистики.

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Глава Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров отметил, что с 2014 года рестораны повышали цены незначительно, но из-за инфляции в 2021-м ситуация изменилась.

Рестораторы подчеркнули, что заметно подорожали именно недешевые ингредиенты - мясо, рыба, морепродукты, импортные сыры. По словам гендиректора ресторанов «Северянин» и «Жирок» Маргариты Ковальчук, ощутимее всего подорожали стейки говядины (рибай или вырезка, тибон) - в среднем на 15 процентов. «Шоколадница» отказалась от использования семги в горячих блюдах.

В «Андерсоне» рассказали о росте цен на малину на 65 процентов, сыр маскарпоне - на 36 процентов, шоколад - на 120 процентов, сливочное масло - на 40 процентов. Это ключевые продукты, из которых в «Андерсоне» готовят десерты.

Вице-президент ФРиО Сергей Миронов уточнил, что из-за подорожания продуктов только за этого год цены в меню увеличились на 15 процентов.

По словам гендиректора Black Star Foods, основателя Free Dog и Free Pizza Юрия Левитаса, в 2022-м блюда в ресторанах подорожают в среднем на пять - десять процентов, но рост цен будет не одномоментным, а постепенным.

По мнению гендиректора «Шоколадницы» Олега Подгорного, повышения цен на восемь процентов не избежать, так как слишком разогналась инфляция. Он отметил, что рост цен будет зависеть от блюд: одни станут дороже на три процента, а другие - на все 15.

В «Якитории» «Известиям» заявили, что подорожание возможно с вводом нового меню - весной 2022 года.

Ранее аналитики крупнейших банков и рейтинговых агентств России рассказали «Известиям», что инфляция к концу 2021 года превысит восемь процентов. Их прогнозы не укладываются в ожидаемый Центробанком диапазон в 7,4 - 7,9 процента.