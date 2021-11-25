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Россиянам подсказали способ выгодно купить валюту

Лера Букина
1 час назад

Директор компании «Единый Брокер» Артем Арзамасцев отметил, что, несмотря на брокерские комиссии, биржевой курс валюты выгоднее покупки валюты в банке. Частным инвесторам следует приобретать валюту на бирже, заявил он в разговоре с агентством «Прайм». При этом он рассказал, какие нюансы нужно учесть.

Россиянам подсказали способ выгодно купить валюту
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Сейчас на валютном рынке Московской биржи один лот составляет одну тысячу долларов США или евро, поэтому у многих брокеров покупка валюты на бирже возможна только такими лотами. То есть, если вам требуется купить, к примеру, 2500 долларов, то это не получится, и надо будет выбирать между суммой в две или три тысячи условных единиц валюты», — отметил Арзамасцев.

Для незначительных сумм целесообразно использовать банковское приложение, заявил собеседник агентства.

«У всех банков, как правило, есть возможность через мобильное приложение или личный кабинет без комиссии и очень быстро пополнять свой брокерский счет, а также выводить с него денежные средства», — указал эксперт.

Это касается случаев, когда банк сам является брокером, а все переводы производятся внутри банка, подчеркнул Арзамасцев.

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Ранее сообщалось, что, согласно данным Сбербанка, число операций по покупке россиянами долларов и евро в банках за год – с сентября 2020 года к сентябрю 2021 года – увеличилось на 48%. В большинстве случаев граждане покупают доллары.
Личный счет,Московская биржа,
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