Россиянам подсказали способ выгодно купить валюту

Директор компании «Единый Брокер» Артем Арзамасцев отметил, что, несмотря на брокерские комиссии, биржевой курс валюты выгоднее покупки валюты в банке. Частным инвесторам следует приобретать валюту на бирже, заявил он в разговоре с агентством «Прайм». При этом он рассказал, какие нюансы нужно учесть.
«Сейчас на валютном рынке Московской биржи один лот составляет одну тысячу долларов США или евро, поэтому у многих брокеров покупка валюты на бирже возможна только такими лотами. То есть, если вам требуется купить, к примеру, 2500 долларов, то это не получится, и надо будет выбирать между суммой в две или три тысячи условных единиц валюты», — отметил Арзамасцев.
Для незначительных сумм целесообразно использовать банковское приложение, заявил собеседник агентства.
«У всех банков, как правило, есть возможность через мобильное приложение или личный кабинет без комиссии и очень быстро пополнять свой брокерский счет, а также выводить с него денежные средства», — указал эксперт.
Это касается случаев, когда банк сам является брокером, а все переводы производятся внутри банка, подчеркнул Арзамасцев.