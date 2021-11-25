Россиянам подсказали способ выгодно купить валюту

«Сейчас на валютном рынке Московской биржи один лот составляет одну тысячу долларов США или евро, поэтому у многих брокеров покупка валюты на бирже возможна только такими лотами. То есть, если вам требуется купить, к примеру, 2500 долларов, то это не получится, и надо будет выбирать между суммой в две или три тысячи условных единиц валюты», — отметил Арзамасцев.