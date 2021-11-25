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«Золотые» огурцы обнаружили в московском магазине

Елена Прошина
57 минут назад

В одном из московских магазинов жители столицы обнаружили длинноплодные огурцы по цене в 1044 рублей за одну штуку. Как отметили администраторы Telegram-канала «Москва с огоньком», при такой стоимости огурцы можно назвать «золотыми».

«Золотые» огурцы обнаружили в московском магазине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В столице найдены "золотые" огурцы. Иначе как еще такую цену объяснить», — подписали фотографию в канале.

При этом на овощ распространяется скидка магазина — при покупке со скидочной картой один огурец обойдется покупателю в 991 рубль. Подписчики принялись шутить в комментариях относительно чудодейственных свойств такого овоща.

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«Это огурцы с силой земли, скорей всего. Но она не работает без ботвы, требуйте скидку», «Советский Союз возвращается. Огурцы были только на рынке, купить их мог далеко не каждый», «Красота. Салатик с таким огурцом для гостей не порежешь», — писали комментаторы.

Напомним, что ранее стало известно о рекордном подорожании лососевой икры. В октябре текущего года цены на новогодний деликатес превысила 5 тыс. рублей за килограмм.
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