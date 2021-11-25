«Золотые» огурцы обнаружили в московском магазине

В одном из московских магазинов жители столицы обнаружили длинноплодные огурцы по цене в 1044 рублей за одну штуку. Как отметили администраторы Telegram-канала «Москва с огоньком», при такой стоимости огурцы можно назвать «золотыми».
«В столице найдены "золотые" огурцы. Иначе как еще такую цену объяснить», — подписали фотографию в канале.
При этом на овощ распространяется скидка магазина — при покупке со скидочной картой один огурец обойдется покупателю в 991 рубль. Подписчики принялись шутить в комментариях относительно чудодейственных свойств такого овоща.
«Это огурцы с силой земли, скорей всего. Но она не работает без ботвы, требуйте скидку», «Советский Союз возвращается. Огурцы были только на рынке, купить их мог далеко не каждый», «Красота. Салатик с таким огурцом для гостей не порежешь», — писали комментаторы.