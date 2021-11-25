«Золотые» огурцы обнаружили в московском магазине

«Это огурцы с силой земли, скорей всего. Но она не работает без ботвы, требуйте скидку», «Советский Союз возвращается. Огурцы были только на рынке, купить их мог далеко не каждый», «Красота. Салатик с таким огурцом для гостей не порежешь», — писали комментаторы.