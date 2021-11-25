Запрещенное на территории РФ радикальное движение "Талибан" будет приветствовать активность российских бизнесменов в Афганистане. Об этом заявил представитель талибов Мохаммад Сохаил Шахин, назначенный на пост афганского постпреда при ООН, сообщает ТАСС.

"Мы хотим, чтобы в Афганистан приезжали российские бизнесмены, инвесторы и предприниматели. Мы будем приветствовать их инициативы и создадим необходимые условия. Мы соблюдаем и будем соблюдать законы страны, благоприятные для инвесторов", - сказал Шахин .

Он подчеркнул, что талибы "будут признательны, если россияне начнут вкладывать деньги в Афганистан".

Несмотря на принимаемые в настоящий момент радикалами меры, экономическая ситуация в стране по-прежнему остается крайне напряженной. Это связано во многом с тем, что захватившие власть талибы имеют доступ лишь к 0,1% государственных резервов [из $9,4 млрд], поскольку их большая часть заморожена США.