Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
0° в 
USD 74.37EUR 83.64
Войти в почту

Талибы призвали российских бизнесменов вкладываться в Афганистан

Елена Прошина
59 минут назад

Запрещенное на территории РФ радикальное движение "Талибан" будет приветствовать активность российских бизнесменов в Афганистане. Об этом заявил представитель талибов Мохаммад Сохаил Шахин, назначенный на пост афганского постпреда при ООН, сообщает ТАСС.

"Мы хотим, чтобы в Афганистан приезжали российские бизнесмены, инвесторы и предприниматели. Мы будем приветствовать их инициативы и создадим необходимые условия. Мы соблюдаем и будем соблюдать законы страны, благоприятные для инвесторов", - сказал Шахин .

Он подчеркнул, что талибы "будут признательны, если россияне начнут вкладывать деньги в Афганистан".

Несмотря на принимаемые в настоящий момент радикалами меры, экономическая ситуация в стране по-прежнему остается крайне напряженной. Это связано во многом с тем, что захватившие власть талибы имеют доступ лишь к 0,1% государственных резервов [из $9,4 млрд], поскольку их большая часть заморожена США.

Талибы потребовали от мирового сообщества $1 млрд

Руководство "Талибана" (запрещено в РФ) уже несколько раз направляла Вашингтону обращения с просьбой разморозить афганские госрезервы. Однако, по словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, решения США и других стран Запада о предоставлении финансовой помощи Афганистану и размораживании его активов в зарубежных банках будут приниматься на основании дальнейших действий талибов.

Личный счет,Видео,Энтони Блинкен,Талибан,ООН,ИТАР-ТАСС,
51
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители