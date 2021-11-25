В России многократно вырос спрос на люксовые товары

В России вырос спрос на люксовые товары и услуги. Количество покупок на сумму от 500 тысяч до 1 миллиона рублей за десять месяцев 2021 года выросло в годовом выражении в шесть раз. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование компании ЮMoney.

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«Число покупок товаров стоимостью от 500 тысяч до миллиона рублей за десять месяцев 2021 года выросло в шесть раз, а обороты интернет-магазинов — в 6,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Самих покупателей стало больше в 5,7 раза», — отметили аналитики.

В сегменте дизайнерской одежды и обуви от известных домов моды зафиксирован самый большой прирост числа покупок – в 19 раз. На второй строчке – авиабилеты с ростом в 4,9 раза, на третьей – услуги страхования с ростом в 2,5 раза.

Что касается ценового диапазона от 100 до 500 тысяч рублей, то в нем количество покупок увеличилось в 2,1 раза, как и обороты онлайн-площадок. Вместе с тем число плательщиков выросло в 2,3 раза.

Наибольший интерес россиян пришелся на услуги турагентств и бронирование отелей. Так, количество покупок в обоих сегментах увеличилось одинаково — в 3,7 раза. Далее следуют образовательные услуги — количество платежей выросло в 3,2 раза. Тройку лидеров замыкает премиальная бытовая техника и электроника с ростом в три раза.

«Многие предпочитают покупать люксовые товары, посещая магазины лично, но пандемия сформировала привычку оплачивать такую продукцию онлайн. Об этом говорит и повышенный спрос. За последние пять лет число покупок премиум-товаров и услуг выросло в 9 раз, а обороты интернет-магазинов — в 9,9 раза», — отметил гендиректор финтех-компании «ЮMoney» Иван Глазачев.