Названы самые высокооплачиваемые услуги самозанятых

Самые дорогие услуги оказывают самозанятые, работающие в сфере недвижимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты аналитики сервиса «СберУслуги» среди средних медианных значений оплат услуг самозанятых по стране.

В частности, за услуги по продаже дома или квартиры клиенты заплатят от 30 тысяч рублей. Помощь в покупке квартиры обойдется в среднем в 20 тысяч рублей и более. У фрилансеров самой дорогой услугой является создание корпоративного сайта, за которую клиенты отдадут 10 тысяч рублей. Также среди самых дорогих услуг – установка кондиционера, в среднем мастера за такую работу берут от 6 тысяч рублей.

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Категории «деловые услуги» и «фриланс», как выяснилось, являются самыми высокооплачиваемыми категориями в сервисе. Следом идет категория «красота и здоровье», где самые дорогостоящие услуги - микроблейдинг, татуаж губ и бровей, а также мужской татуаж. За услуги клиенты отдадут минимум 5 тысяч рублей.

«Сервис СберУслуги запустился год назад и уже стал одним из лидеров на рынке маркетплейтплейсов услуг, привлекая внимание как самозанятых исполнителей, так и заказчиков. В сервисе СберУслуги самозанятые оказывают более 600 видов различных услуг, включая как узкоспециализированные услуги, такие как 3D-моделирование и разметка данных, так и те, которые не требуют особых навыков, например, выгул собак или уборка», – рассказала операционный директор Марина Александровская.

Согласно данным сервиса, услуги самозанятых больше всего популярны в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани и Екатеринбурге. Число самозанятых за последний год увеличилось в 2,4 раза, а оборот платежей самозанятых - в 3,9 раза, свидетельствуют данные последнего исследования Юkassa (сервис компании ЮMoney) и «СберУслуги».