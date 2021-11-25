Топ-5 несущих богатство в дом вещей

Названы главные предметы, наличие которых в доме может привлечь удачу, богатство, здоровье и любовь. При этом люди, не знающие подобные тонкости, могут принести в дом вещи, обладающие прямо противоположным эффектом, сообщает «Главред».

Так, например, веточка красной рябины считается очень сильным оберегом. По словам автора, рябина может защитить дом от проблем и неурядиц, а потому ее следует хранить весь год.

В то же время даже простой веник может оказаться оберегом от финансовых потерь. Однако для этого его надо держать в углу дома помелом вверх.

Кроме того, в статье отмечается, что от бед и болезней дом может защитить небольшая статуэтка слона, но при этом она должна быть выполнена не в черном цвете. Хранить фигурку нужно на кухне.

Вместе с тем дом можно защитить от «недоброго глаза», если положить под коврик на пороге лавровый лист, утверждает автор.

Лаванда также вошла в число полезных предметов. Считается, что она обладает уникальными способами сохранить в доме положительную энергетику. Уточняется, что стоять букету лаванды лучше в коридоре.