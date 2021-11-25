С пенсии возьмут налог: в каких случаях удержат 13%

Пенсионный эксперт Наталия Феофанова напомнила, что с выплат, которые перечисляют в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) работодатели, удерживается налог на доходы физлиц в 13 процентов. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

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Феофанова подчеркнула, что пенсия государственного обеспечения не облагается НДФЛ, а с перечислений в НПФ может взиматься налог - но только в тех случаях, когда это делает работодатель по договоренности с сотрудником

«Когда придет время распоряжаться и тратить накопленные таким образом деньги, с них уже будет взят налог и платить какие-либо сборы будет не нужно», - объяснила Феофанова.

Эксперт отметила, что перечисления в НПФ могут не облагаться подоходным налогом, если договор с частным фондом заключен физическим лицом и взносы перечисляются туда именно им.

Ранее вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Эрлик рассказал, что россияне, накопившие через НПФ 5,5 миллиона рублей, смогут получать пенсию в 50 тыс. рублей в месяц.